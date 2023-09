Vzostup a pád nádejnej Slovenskej firmy: Ako dopadlo auto, ktoré dokáže lietať?

×

Napadlo by vám niekedy v minulosti, že by ste dokázali so svojim osobným automobilom vzlietnuť a premiestniť sa z jedného mesta do druhého lusknutím prsta? Príliš sci-fi? Nie pre týchto šikovných Slovákov. Avšak,, vesmír im nakoniec poriadne zamiešal karty.