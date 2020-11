Odhalenie štúdie načrtávajúcej budúce sériové auto je dnes celkom bežná prax. V prípade niektorých produktov nám výrobcovia naservírujú dve či tri ochutnávky, napriek tomu ide len o zlomok reálne vytvorených prototypov. Valná väčšina z nich nikdy neuvidí svetlo sveta. Porsche koncom roka 2018 niektoré z nich ukázalo, teraz sa rozhodlo pre rovnaký krok.

Zuffenhausen virtuálne odprezentoval pätnásť zaujímavých vozidiel, ktoré pochádzajú z rokov 2012 až 2019. Doteraz sme z nich vidieť len dve. Rovnaký počet je funkčný, ostatné existujú vo forme nepojazdných modelov v mierke 1:1. Spadajú pritom do rôznych kategórií. Nemci odhalili v sérii Unseen nielen futuristické hyperšporty, ale aj MPV na elektrinu. To by od značky Porsche asi čakal málokto. Vozidiel stojacich za pozornosť je tu však viacero, nájdete ich na nasledujúcich stránkach.

Porsche 911 Vision Safari (2012). Zdroj: Porsche

Napriek dnešnému členitému portfóliu zostáva deväťstojedenástka srdcom značky a zároveň jej hlavným reprezentantom v motoršporte. V minulosti s ňou Porsche jazdilo aj rely. Túto myšlienku oživilo v roku 2012, kedy na báze generácie 991 vyrobilo špeciálnu verziu so zdvihnutým podvozkom a prepracovanou spodnou časťou bodykitu.