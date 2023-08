Príbeh Toyoty Hilux sa začal písať mimo Toyota Motor Corporation. Jeho korene skutočne ležia v rade malých pick-upov Briska, ktoré vyrábal japonský výrobca úžitkových vozidiel Hino Motors od roku 1961. Až potom Toyota začala vyrábať pick-upy odvodené od modelu SB z roku 1947. A to všetko vďaka spojenu Hino Motors a Toyotou, z ktorého sa oficiálne zrodil prvý Hilux. Spoločnosť Hino Briska bola premenovaná na Toyota Briska v roku 1967, keď sa preorientovali na nákladné autá.

Toyota Hilux (1968―1972). Zdroj: Toyota

Prvý skutočný pick-up od Toyoty predajcovia prevzali v marci 1968. Hoci ho navrhla Toyota, naďalej sa vyrába v závode Hino Motors v Hamure. Hilux rozšíril rad pick-upov Toyoty spojením existujúcich modelov Corona a Masterline. Názov Hilux je skratkou slov „High“ a „Luxury“ (vysoký a luxusný). V obave z toho, že zákazníci na americkom trhu budú zmätení, jeho názov premenovali na Truck. Model zdedil samostatný podvozok s dvojitým zavesením - vinutými pružinami inštalovanými vpredu, aktívnou nápravou a listovými pružinami vzadu.

Toyota Hilux (1972―1978). Zdroj: Toyota

Druhá generácia Hiluxu bola uvedená na trh v máji 1972. Karoséria bola modernizovaná, rázvor predĺžený, interiér pohodlnejší a Toyota dokonca ponúkala trojstupňovú automatickú prevodovku. V roku 1975, aby sa zákazníci cítili príjemnejšie, ponúkol americký importér inštaláciu veľkého 2,2-litrového motora a päťstupňovú manuálnu prevodovku.

Toyota Hilux (1978―1983). Zdroj: Toyota

Tretia generácia prišla v roku 1978 s cieľom ponúknuť pocit ako zo sedanu, respektíve aspoň pri jazdení. Ale práve na americkom trhu si Toyota uvedomila, že ich pick-up sa využíva ako osobný a rekreačný prostriedok pre všetky vekové skupiny. A tak Toyota predĺžila kabínu o 90 milimetrov, zlepšila usporiadanie vnútorného priestoru a vyvinula dokonca verziu so štyrmi dverami a dvoma radmi sedadiel. So štandardnými prednými kotúčovými brzdami už Toyota Hilux nebola len pre robotníkov, mohla na nej jazdiť celá rodina. Na obálke japonskej brožúry ste potom mohli nájsť aj toto: „Narodený v Japonsku, vychovaný v Spojených štátoch amerických.“ I keď sa Hilux po celom svete využíval na prácu na stavbách alebo v ťažkom teréne, v Spojených štátoch slúžil ako rodinné vozidlo. To bolo nové využitie, ktoré donútilo Toyotu, aby uviedla na trh verziu 4Runner alebo Hilux Surf.

Toyota Hilux (1983―1988) Zdroj: Toyota

Štvrtá generácia, ktorá prišla na trh v roku 1983, sa zamerala na všestrannosť. Aj prostredníctvom širokej ponuky naftových a benzínových motorov, kde bola kráľovnou V6-ka. Vplyv Hiluxu na celosvetový trh pick-upov bol nedoceniteľný, a mal okrem iného za následok aj "zobudenie sa" konkurencie (napríklad Ford Bronco a Nissan). Svoje sústo si chcel uchmatnúť aj Volkswagen s modelom Taro, čo bola vlastne prerobená verzia Toyoty.

Toyota Hilux (1988―1997) Zdroj: Toyota

Zaujímavostí z dlhého života Hiluxu

Toyota Hilux (1997―2004) Zdroj: Toyota

Film „Návrat do budúcnosti“ úspech Toyoty posilnil tiež. Totiž, hlavná postava filmu Marty McFly v podaní Michaela J. Foxa sníva o vlastníctve americkej verzie Toyoty, čierneho Truck Sport 4x4 SR5 Xtracab. Neskôr, keď sa už vráti naspäť do budúcnosti môžete vidieť, že už sedí za volantom svojho vytúženého auta.

O pár rokov neskôr si Hilux zobrala do parády najsledovanejšia motoristická relácia na svete - Top Gear. Jeremy Clarkson ho počas rokov podrobil rôznym testom, aby overil, či sú povesti o jeho nezničiteľnosti a spoľahlivosti naozaj pravdivé. Po zostupe z betónových schodov, náraze do stromu, Clarkson zaparkuje Toyotu na anglickej pláži počas prílivu. Po niekoľkých hodinách ponorenia v morskej vode Hilux naštartuje! Na strechu pick-upu potom spadne zo žeriava karavan, no ani to Hiluxu (z technického hľadiska) nijak neublížilo. Anglický moderátor sa ho dokonca rozhodol podpáliť, no ani to nezabráni autu v pohybe.

Toyota Hilux (2004―2015) Zdroj: Toyota

Hilux teraz oslavuje 55. výročie 19 miliónmi predaných kusov po celom svete. Stále dominuje rebríčku pick-upov v Európe s viac ako 25 % podielom na trhu. Hilux, ktorý je aktuálne na trhu vo svojej ôsmej generácii, ponúka tri typy karosérie, ešte pevnejší podvozok s rebrinovým rámom, spevnenú korbu a ťažnú kapacitu zvýšenú na 3,5 tony. Na samom vrchole ponuky sa nachádza verzia s názvom Invincible. Hilux sa predáva v 180 krajinách sveta, ročne sa ho predá asi 500 000 kusov a vyrába sa v šiestich krajinách.

