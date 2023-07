Prvý ročník nedokončila ani polovica účastníkov

Zdroj: Bonhams

Úvodný ročník pretekov v roku 1899 pripravil pôdu pre to, čo sa stalo historickou tradíciou. René de Knyff za volantom vozidla Panhard et Levassor zvíťazil a dosiahol impozantnú rýchlosť 50 km/h. V siedmich etapách pretekov sa predstavilo 49 odvážnych účastníkov, z ktorých len 21 malo dosť odvahy na to, aby prešlo cieľovou čiarou.

Po prestávke spôsobenej druhou svetovou vojnou sa Tour de France Automobile vrátila v roku 1951 vďaka úsiliu Automobilového klubu v Nice. Pierre Boncompagni, známy aj ako "Pagnibon", dosiahol prvé povojnové víťazstvo na impozantnom 2,6-litrovom Ferrari 212 Export. Súčasťou podujatia bolo aj napínavé stúpanie v náročnom kopci La Turbie pri Nice.