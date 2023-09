Integrácia sociálnych médií

Jedným z hlavných kandidátov na titul najzbytočnejšej funkcie auta je integrácia sociálnych médií a zasielanie správ. Hoci sa začlenenie Apple CarPlay alebo Android Auto do vášho informačno-zábavného systému môže zdať ako geniálny nápad, jeho pôvab sa začne vytrácať, keď si uvedomíte, že svet sociálnych médií je nepretržitý.

Zdroj: Škoda

Naozaj potrebujeme prístup na Twitter, Instagram, Facebook a nespočetné množstvo ďalších platforiem, keď sedíme za volantom? Výrobcovia automobilov sa pokúšajú obmedziť rozptýlené šoférovanie zavedením hlasových príkazov a funkcií prevodu textu na reč. Ale potom nám hádžu polená pod nohy a umožňujú, aby do informačno-zábavného systému vozidla prenikli oznámenia z Facebooku. Je to určite nepríjemné.

Vyhrievané/chladené držiaky pohárov

Táto funkcia síce nie je úplne zbytočná; robí presne to, čo tvrdí - ohrieva alebo chladí nápoje, kým sú v držiaku na poháre vo vašom aute. Buďme však realisti: je to trochu prehnané. Keďže výrobcovia automobilov vyčísľujú každý dolár za každú dostupnú funkciu, niektorí ľudia vynakladajú ďalšie peniaze za tento extravagantný prvok luxusu. Aj keď do istej miery chápeme, že je to príťažlivé, sme na pochybách, či vyhrievané a chladené držiaky pohárov stoja za vyššiu cenu.