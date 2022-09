Aj napriek tomu, že sú to vlastne monštrá na kolesách a patria do segmentu ťažkej váhy, stoja státisíce eur a sú tým najluxusnejšími SUV, ktoré značky ponúkajú.

V posledných rokoch sa SUV tešia veľkej obľube a tak sa už ani nepozastavujeme nad tým, že aj výrobcovia, od ktorých by sme to v minulosti nečakali, vstúpili do tohto segmentu s luxusom najvyššieho kalibru. A reč nie je iba o nedávno predstavenom Ferrari Purosangue, ale aj o automobilkách, ktoré vo svojom portfóliu inak ponúkajú aj relatívne dostupné autá. Samozrejme, nie všetky. Príjemné čítanie!

Aston Martin DBX

Výslednému vzhľadu nemožno uprieť šťavu a dynamický štýl, no z niektorých uhlov pôsobí model DBX trochu zvláštne. Týka sa to najmä natiahnutého zadku imitujúceho dvojdverový typ Vantage. Z neho prevzalo SUV zalomené pásiky LED svetiel i výrazný integrovaný spojler, ktorý dopĺňa krídlo zakončujúce klesajúcu líniu strechy. V blatníkoch sa krútia kolesá s priemerom 22 palcov.

Oproti doterajším produktom Aston Martin má 5,04-metrová "novinka" podstatne robustnejšiu postavu a väčší odstup od zeme. Štandardnú svetlú výšku nepoznáme. Automobilka však udáva, že vzduchové pruženie môže z východiskovej hodnoty 50 mm ubrať alebo k nej 45 mm pridať. Podvozok pritom disponuje adaptívnymi tlmičmi i aktívnymi stabilizátormi pracujúcimi so 48-voltovým elektrickým okruhom.

Aston Martin DBX707. Zdroj: Aston Martin

DBX prepísalo firemnú históriu aj z praktického hľadiska. Päťdverovú karosériu už mal liftback Rapide, no bohvieako priestranný nebol. SUV je omnoho vzdušnejšie. Za dvomi pármi bezrámových dverí skrýva plnohodnotný päťmiestny interiér, pričom vzadu sú sedadlá delené v pomere 40:20:40. Dopĺňa ich štedrý batožinový priestor. Ponúka objem 632 litrov, čo je výborná hodnota.