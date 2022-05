Ferrari je synonymom pre drahé, krásne, exkluzívne, výkonné a rýchle autá... Snom asi každého milovníka áut je raz si vo Ferrari zajazdiť. Lukratívna automobilka s predajmi problémy nemá, práve naopak, darí sa im ako nikdy predtým, prekonali svoj vlastný predajný rekord z roku 2021 a dosiahli ročný zisk 833 miliónov eur a sú tiež značkou, ktorá zarába na jednom aute najviac na svete.

Aké je ich tajomstvo? V zachovávaní exkluzivity značky, teda aspoň to tvrdí Benedetto Vigna, výkonný riaditeľ. Lamborghini predáva auto každému, kto má peniaze, čo nie je cesta, ktorou chce ísť Ferrari. O tejto automobilke je známe, že len málokedy má nejaký výrobca také prísne požiadavky a kontroly pri výbere zákazníkov ako Ferrari.

Talianska spoločnosť si starostlivo vyberá, kto bude za volantom ich modelov, a to sa týka najmä VIP zoznamov, kde sú klienti čakajúci na špeciálne limitované série. Nie je žiadnym tajomstvom, že existujú nepísané pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať, inak sa veľmi rýchlo dostanete na čiernu listinu ľudí z Maranella.

Najdôležitejším pravidlom číslo 1 je, že svoje Ferrari nesmiete predať v prvom roku vlastníctva, a ak sa ho rozhodnete predať, musíte o tom informovať spoločnosť. Maranello tiež zastáva názor, že nie je potrebné auto upravovať, meniť jeho pôvodnú farbu alebo ho nebodaj lepiť ho do fólie. A to je v „pravidlách“ len začiatok.

Počet miliónov na účte celebrity nie je vôbec rozhodujúci (samozrejme, je potrebný, no nezaručuje vstup do vybranej spoločnosti) a dokonca je často počuť príslovie, že Ferrari si musí vybrať vás, nie vy Ferrari. Svedčí o tom aj bizarný príklad podnikateľa Davida Lee, ktorému odmietlo Ferrari predať auto po jeho negatívnom vyhlásení. Po piatich rokoch ale predsa len dostal vytúžené Ferrari Aperta do svojej garáže.

Na jednej strane existujú zákazníci, ktorí sú vo Ferrari vítanými hosťami a automobilka pre nich rezervuje modely už pred výrobou a automaticky ich zaradí do zoznamu, ktorého účastníci sa dostanú k tým najexkluzívnejším modelom. Jedným z nich je napríklad futbalový útočník AC Miláno Zlatan Ibrahimović, ktorý si vždy kúpi najnovší model a ukazuje sa v ňom, čo si značka naozaj váži.

Na druhej strane sa však nájde veľa bohatých celebrít, ktoré ľudia z Ferrari jednoducho nepovažujú za vítaných hostí v žiadnom z ich salónov. Napriek tomu, že mnohí z nich veria, že peniaze a postavenie stačia na to, aby ste si mohli kúpiť to, čo chcete, ľudí vo Ferrari táto filozofia vôbec nezaujíma a v priebehu rokov mnoho slávnych prišlo o právo kúpiť si Ferrari. Toto sú tí najslávnejší z nich.

Chris Harris

Chris Harris a Ferrari. Zdroj: BBC

Prvým na zozname celebrít so zákazom vstupu do "Dómu" Ferrari je moderátor obľúbenej televíznej relácie Top Gear a automobilový influencer Chris Harris, ktorý raz povedal, že vozidlá Ferrari pre novinárov sú lepšie vyrobené ako tie, ktoré predávajú ostatným, čo ľudí v Maranelle nepotešilo.