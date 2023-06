Vymýšľať stále niečo nové sa donekonečna jednoducho nedá. A tak nie je prekvapením, že niektoré automobilky využili skratku a do menšej či väčšej miery sa inšpirovali existujúcimi úspešnými modelmi. Tentokrát nepôjde o zoznam čínskych automobiliek, ktorých biznis model ešte donedávna spočíval práve v kopírovaní prémiových značiek, ale o bežné autá, ktoré sa v niektorých veciach na seba až nápadne podobajú.

Ford Granada a Mercedes-Benz SLC

Ford Granada (US) Zdroj: Ford

Mercedes-Benz SLC Zdroj: Mercedes-Benz

V 70-tych a 80-tych rokoch minulého storočia sa pre Mercedes-Benz vyznačovali typické zadné svetlometé s vrúbkovaním. Išlo tak o znak, ktorým bolo možné rozpoznať automobilku už zdiaľky. No podobný dizajnérsky prvok sa rozhodol implementovať aj Ford pri svojom dvojdverovom modeli Granada. Týka sa to verzie určenej pre severoamerický trh, ale aj európskej Granady, ktorá vyzerala o čosi inak, no zadné svetlá v štýle Mercedesu automobilka zachovala.