Vynález dieselového motora siaha až do 90-tych rokov 19. storočia. Hlavným zdrojom energie pre továrne aj vlaky bola para, a aj napriek tomu, že sa v tej dobe vyrábali spaľovacie motory, autá poháňané parou sa zhotovovali súčasne s nimi. Až kým nedostal Rudolf Diesel skvelý nápad.

Ilustračná snímka. Zdroj: DieselNet

Diesel začal študovať priemyselnú školu a vďaka prospechu získal štipendium na mníchovskej Technickej univerzite, ktorú absolvoval roku 1880. Ako jeden z najlepších študentov svojej doby získal miesto u Carla von Lindeho, priekopníka chladiacich zariadení. V tom čase už mal Diesel v hlave myšlienku na motor.

Nápad mu vnukla ešte v škole ručná vzduchová pumpička, ktorú študenti používali ako jednoduchý pneumatický zapaľovač. Po stlačení sa vzduch vo valci zahrial a Rudolf si predstavil, čo by sa stalo, keby bola vnútri zápalná zmes: "Palivo by sa vznietilo a tlak ohriatych plynov by musel piest vytlačiť."

A tak ho napadlo, že by mohol zostrojiť motor, ktorý by bol vysoko účinný a premieňal by teplo, ktoré vytvorí, na energiu. Kým sa premietli projekty z rysovacej dosky, trvalo to niekoľko rokov. V priebehu 90-tych rokov 19. storočia síce získal na svoje návrhy patenty, no prvý prototyp, ktorý vyrobil v roku 1983, v záťažovom teste neobstál.

Dieslov originálny motor z roku 1897. Zdroj: wikipedia.org

Rudolf sa teda musel vrátiť za rysovaciu dosku a vylepšiť, čo sa dalo. A s úspešným výsledkom. Vo februári 1897 dokázal s motorom vykázať účinnosť 26,2 %. V porovnaní s populárnym parným strojom to bol nárast o 16,2 %. Skromný nemecký inžinier sa vďaka svojmu vynálezu stal milionárom a za približne 2 roky predal stovky patentov.

Jeho motory to dotiahli oveľa ďalej než len do automobilového sveta, pracujú v priemysle, elektrárňach, lodiach a na mnohých Ďalších miestach. Paradoxom je, že Rudolf Diesel sa absolútneho triumfu svojho "potomka" nedožil, pretože 30. septembra 1913 na palube trajektu do Londýna záhadne zmizol. Teraz však niekoľko zaujímavostí, ktoré sa za tie roky udiali.

Prvý tanker

Ilustračná snímka. Zdroj: Wikipedia

Ruská ríša sa stala prvou krajinou na svete, kde sa dieselový motor začal používať na prepravné účely. Začiatkom 20. storočia ale slovo tanker ešte nikto nepoznal, no parník Vandal, postavený v roku 1903 v lodenici Nižnom Novgorode, nazývali práve ropný tanker. Parník slúžil na prepravu ropy do Petrohradu.