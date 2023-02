Znižovanie emisií je pozitívnym trendom automobilizmu. Predsa len, planétu máme len jednu. No napriek tomu automobilky ešte stále ponúkajú poriadne autá s poriadnymi motormi. Hoci pravdepodobne v poslednej generácii...

Športové autá, ktoré poháňa výlučne spaľovací motor, to majú zrátané. S veľkou pravdepodobnosťou bude nová generácia áut pre petrolheadov elektrifikovaná minimálne do istej miery. Čakajú nás tak hybridné a plug-in hybridné superšporty, alebo dokonca plne elektrické, ako napríklad nové Maserati Gran Turismo Folgore. Či sa osvedčia aj u automobilových priaznicov, to ukáže len čas.

V tomto rebríčku sme sa zamerali na autá s najvyššou spotrebou, aké si dnes ešte stále môžete kúpiť ako nové. Teda v niektorých prípadoch by ste museli byť na špeciálnom zozname automobilky, no oficiálne sa tieto autá predávajú aj na začiatku roku 2023. Rebríček sme zostavili na základe kombinovaného režimu spotreby, ktorú namerala americká environmentálna agentura EPA.

10. Porsche 911 GT3: 14,7 l/100 km

Porsche 911 (992) GT3 Zdroj: Porsche

Porsche v generácii 992 ešte stále prichádza s výhradne spaľovacími motormi. Hovorí sa, že rad 718, ktorý nahradil Boxster a Cayman, bude v budúcej generácii elektrický. No tu sa ešte stále môžeme kochať atmosférickými plochými šesťvalcami vo verzii GT3 v prípade 911 či GT4 RS v prípade modelu 718. Oba modely majú spotrebu tesne pod 15 litrov na 100 km.