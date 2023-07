Dojazd na jedno nabitie je pri elektrombiloch najčastejším protiargumentom. No technika sa vyvíja míľovými krokmi, a dnešné moderné elektromobily dokážu na jedno nabitie prejsť viac, ako niektoré spaľováky na plnú nádrž.

Jednou z najvýznamnejších výčitiek voči elektromobilom je nízky dojazd na jedno nabitie. Je to opodstatnená obava, pretože maximálny dojazd bude nevyhnutne hrať dôležitú úlohu pri kúpe EV. Väčší dojazd sa často v očiach spotrebiteľov rovná lepšiemu elektromobilu, aj keď by to nemal byť jediný faktor.

Pravdou je, že nákupné preferencie by mali zodpovedať vašim reálnym potrebám. Kúpa Tesly Model 3 Long Range je zbytočná, ak denne dochádzate 10 kilometrov. V takom prípade vám poslúži takmer každé EV na trhu. Odporcovia elektromobilov radi poukazujú na to, že priemerný dojazd elektrického auta je okolo 400 km, zatiaľ čo priemer pre spaľováky je na úrovni 650 km. No je dôležité podotknúť, že tento údaj je pri spaľovacích áut už takmer desaťročie bez zmeny, kým elektrický dojazd sa medziročne zlepšuje o dvoj- či trojciferné číslo.

Toto je zoznam 10 elektromobilov s najvyšším dojazdom na jedno nabitie. Údaje o dojazde nepochádzajú od automobiliek, ktoré sú často nadhodnotené, ale od americkej agentúry EPA, ktorá používa zďaleka najprísnejší testovací postup.

10. Ford F-150 Lightning

Ford F-150 Lightning EV Zdroj: Ford

Verzia: 4WD Extended Range

Dojazd: 515 km

Výkon: 430 kW (585 k)

Cena: od 78 000 USD (v Európe sa nepredáva)