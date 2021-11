Kto vie, prečo sú ľudia osemvalcovými motormi takí posadnutí. Radové šesťvalce majú predsa hladší chod, štvorvalce sú cenovo úplne iná kategória a keby sme chceli byť príliš nároční, možno by sme pokukávali po V12, ktorá poskytuje autám nielen viac výkonu, ale aj rovnváhy. A predsa je V8 motor, o ktorom sníva deväť z desiatich automobilových nadšencov.

Rolls-Royce-Bentley série L

Séria L je skutočným motorom Rolls-Royce ešte z čias, keď bolo Bentley sesterskou značkou. Všetci znalci britskej značky by mali poznať výraz „šesť a trištvrte“, pretože takéto označenie nesie motor, ktorý sa s nespočetnými úpravami vyrábal viac ako 60 rokov. Inžinieri v roku 1952 dostali celkom nevšednú úlohu – musia vytvoriť náhradu za vtedajší šesťvalec, no V8 nesmie vážiť viac, nesmie byť drahšia, ale musí mať aspoň o 50 % vyšší výkon. A musí sa zmestiť do rovnakého priestoru.

Ilustračná foto. Zdroj: Rolls-Royce

Spočiatku bol jeho objem 6,2 litra, no v roku 1970 sa mu s ďalšou úpravou zvýšil na 6 750 kubických centimetrov (odtiaľ tých šesť a trištvrte). Tento agregát mal taký tichý chod, že sa stal legendou Rolls-Roycov, v ktorých boli najhlasnejším komponentom hodiny. Dnes tento agregát odpočíva v pomyselnom motoristickom nebi, pretože 4. júna 2020 bol namontovaný posledný z 36 000 exemplárov. S takouto labuťou piesňou odchádza z trhu málokto.