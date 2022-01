O Verstappenovi by sme mohli v skratke povedať, že ako syn bývalého pilota F1 bol predurčený na pretekanie. Dôkladná, a podľa niektorých dokonca extrémna príprava, mu umožnila využiť potenciál, ktorý ponúka jeho genetika. Verstappen, ktorý má zatiaľ iba 24 rokov, je jedným zo súčasných popredných svetiel F1 a jazdcom, ktorý by si svoje postavenie mohol udržať aj do 30. rokov 20. storočia. My sa však teraz pozrieme na to, čo ukrýva alebo ukrýval vo svojej garáži.

Aston Martin DB11

Aston Martin DB11. Zdroj: Pinterest

Medzi autami Maxa Verstappena je niekoľko modelov britskej firmy a jedným z nich je (testovací) Aston Martin DB11 . Vďaka sponzorským dohodám s tímom boli jazdci Red Bullu vlastne nútení každodenne používať tieto modely ako svoje vozidlá. Neprial by si každý z nás takéto pracovné povinnosti?