Kvôli progresívnym emisným normám to majú automobilky v Európe ťažšie v porovnaní s inými kontinentmi. A tak sa často stáva, že napríklad v Spojených štátoch sú dostupné autá, po ktorých sa nám, Európanom, môže len snívať. Za všetky príklady stojí spomenúť súčasné Lexus IS500, ktorý síce nie je plnohodnotným F modelom, no má k nemu blízko.

No platí to aj naopak. V Európe sa môžeme tešiť z viacerých modelov, ktoré si v Amerike nekúpite. Síce ide predovšetkým o kombíky, no ako sme si povedali v minulom článku, aj tie majú čo ponúknuť. V tomto rebríčku sa teda pozrieme na 10 zaujímavých kombi, ktoré si mimo Európy nekúpite. Teda až na pár výnimiek, ktoré sa síce oficiálne predávajú v Austrálii, no zďaleka tam nie sú také populárne.

Volkswagen Golf R Variant

Volkswagen Golf R Variant Zdroj: Volkswagen

Koncern Volkswagen patrí k jedným z mála automobiliek, ktoré sa snažia svoje športovo orientované kombíky ponúka aj v Austrálii. Väčšina automobiliek to totiž vzdala, ako napríklad Mercedes, ktorý v krajine ponúka výhradne len sedany.

Vďaka obrovskému úspechu Golfu vyrobil Volkswagen niekoľko modelov. Jedným z najviac podceňovaných je byť Golf R Variant. Toto úžasné kombi ponúka oveľa viac priestoru ako štandardný Golf R, no stále ho poháňa ten istý motor: prepĺňaný 2,0-litrový štvorvalec s výkonom 235 kW (320 koní), krútiacim momentom 420 Nm a pohonom všetkých kolies. Zrýchlenie? 4,9 sekundy.