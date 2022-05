Prvý predný náhon, prvá karoséria otestovaná v aerodynamickom tuneli, prvá samonosná karoséria - to sú všetko dômyselné nápady, ktoré predbehli svoju dobu a boli zabudované do nasledujúcich áut.

Kto mal prvé vyskakovacie svetlomety? Opel GT? Nie nie, oveľa skôr mal tento nápad americký výrobca. Inšpirácie našťastie tento svet potom neopustili. Odkedy Carl Benz a Gottlieb Daimler nezávisle od seba v roku 1886 úspešne uviedli na cesty spaľovací motor, videli sme ohňostroj inovácií, ktoré urobili autá o niečo lepšími. Niektoré novinky boli radikálne premyslené – tie najlepšie z nich stále pôsobia v nových autách aj o desaťročia neskôr.

Vo výrobe áut je to často rovnaké ako v živote - niektorí ľudia majú nápad, no ich realizácia a úspech až príliš často pripadá na úplne iných ľudí. Mnohé z revolučných inovácií, ktoré sa zapísali do kníh o histórii technológií, už dnes nepoznáme – a továrne ich výrobcov sú už dávno zbúrané. Najlepší príklad: Stout - nie, nie je to pivo, ale zrejme prvý minivan na svete... Ale presvedčte sa sami.

Tatra - aerodynamický tunel

Tatra Zdroj: Archív

Z raných sériovo vyrábaných áut s aerodynamickými karosériami (napríklad Rumpler a Burney) bol ten azda najinvenčnejší z roku 1934 - Tatra už pri vývoji používala akýsi aerodynamický tunel. Hodnota aerodynamického odporu Tatry 77 (1934-38) bola 0,38. V každom prípade sa stala vzorom pre takmer všetky autá s motorom vzadu.