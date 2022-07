V tomto rebríčku sa spolu pozrieme na aukcie tých najcennejších automobilov naprieč celou históriou. Červená farba so vzopätým koňom jednoznačne dominuje, no zďaleka najdrahšie auto v rebríčku nie je Ferrari...

Trh s klasickými autami je v rozkvete napriek už dvojročnej pandémii alebo vojenskému konfliktu. Investícia do klasických áut, ktorých absolútny počet vo svete bude už len klesať a ich hodnota už len stúpať, sa pre najvyššiu vrstvu obyvateľstva javí ako skvelá príležitosť. No ako zistíme pri pohľade na ceny nasledujúcich desiatich áut, nie je to pre každého ani zďaleka.

Nebude prekvapením, že rebríčku dominuje Ferrari, no nájde sa aj Aston Martin či Mercedes-Benz. Zaujímavosťou je, že všetky autá v rebríčku pochádzajú z 50-tych a 60-tych rokov. Môžeme teda toto obdobie definovať ako zlatú éru automobilizmu?

Všetky ceny sú v amerických dolároch: drvivá väčšina aukcií sa realizuje práve v tejto mene. Všetky dáta pochádzajú z renomovaných aukčných siení - v rebríčku nie sú zahrnuté privátne aukcie, o ktorých sa len špekuluje a nie je možné ich overiť.

10. Ferrari 290 MM (1956)

Ferrari 290 MM Zdroj: Ferrari

Cena: 22.005.000 USD

22.005.000 USD Rok: 2018

2018 Miesto: Los Angeles, California, USA

Los Angeles, California, USA Aukcia: RM Sotheby's

Model 290 MM bol vyvinutý špeciálne pre legendárny závod Mille Miglia (odkiaľ aj skratka MM v názve). Toto konkrétne vozidlo bolo súčasťou stajne Scuderia Ferrari v sezónach 1956 a 1957. Jazdil na ňom Juan Manuel Fangio, Phil Hill a Sir Stirling Moss.