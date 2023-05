Pred pár dňami vo veku 83 rokov zomrela legendárna americká speváčka Tina Turner. Kráľovná rock´n´rolu má obrovský zoznam hitov, ktoré sa navždy zapísali do histórie hudby. Málokto však vie, že Anna Mae Bullock (jej pravé meno) v skutočnosti vola veľkou fanúšičkou áut.

Hneď na začiatku vás ale upozorníme, že o speváčke bolo dobre známe, že k autám značky Jaguar mala vždy bližší vzťah. "Možno to znie hlúpo, ale jednou z mojich obľúbených momentov a tajných vášní je šoférovanie môjho Jaguara. Je to jeden z mála momentov, kedy sa cítim skutočne slobodná," napísala Tina Turner vo svojej autobiografii z roku 2018, My Love Story.

Jaguar XJ6

Jaguar XJ (foto je len ilustračná). Zdroj: Auto Bild

Prvým Jaguarom v zbierke kráľovnej rock´n´rolu je biely sedan XJ. Toto auto je jedným z najlegendárnejších áut, na ktorých jazdila. Dostala ho ako darček za vystúpenie od speváka a herca Sammyho Davisa Jr.. Sedan s pohonom zadných kolies je vybavený 4,2-litrovým benzínovým motorom, ktorý dokázal zrýchliť z 0 na 100 km/hod behom 9,4 sekundy.