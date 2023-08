1. 1936 Oldsmobile Six - Shubert Luxe (Mafia)

Tento automobil bol vyrábaný spoločnosťou Oldsmobile, ktorá patrila do divízie General Motors. Bol súčasťou šiestej generácie automobilov Oldsmobile, ktoré sa vyrábali v rokoch 1935 až 1936. Oldsmobile Six 1936 bol automobil strednej veľkosti, ktorý bol k dispozícii v niekoľkých verziách vrátane dvojdverového a štvordverového sedanu, či dvojdverového kupé. Jednou zo zaujímavých skutočností o modeli Oldsmobile Six z roku 1936 je, že to bol jeden z prvých automobilov, ktorý bol vybavený plne automatickou prevodovkou.