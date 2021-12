Porsche Boxster

Porsche Boxter. Zdroj: Porsche

Začiatok 90-tych rokov zachytil Porsche v ťaživej finančnej situácii. Veľké kupé 928 bolo predajným neúspechom už od začiatku a hitom nebol ani najmenší typ 968, takisto poháňaný vodou chladeným, vpredu uloženým motorom. Práve jeho nástupca bol pre budúcnosť firmy kľúčový. Jeho tvorcovia preto úplne zmenili zmýšľanie, načreli hlbšie do histórie a pripravili koncept roadstera s motorom v strede.

Boxster prvej generácie, označený kódom 986, prišiel na trh koncom leta 1996. Pre firmu to bol od čias typu 550 Spyder prvý automobil určený do bežnej premávky, od počiatku navrhnutý ako roadster. Tvarmi karosérie sa odvolával na predchodcov, no v záujme zníženia nákladov zdieľal množstvo dielov, ako sú predné blatníky, svetlá a kapota, ako i mnohé časti interiéru s typom 911 radu 996, ktorý debutoval o rok neskôr. Spoločný mali aj motor, vodou chladený plochý šesťvalec M96.

Ako už naznačuje pomenovanie, zložené zo slov boxer a roadster, poukazujúcich na koncepciu motora a karosérie, Boxster bol k dispozícii výlučne vo verzii s plátenou skladacou strechou. Jeho výroba začala v domácom závode v Stuttgarte, z dôvodu nedostatočných kapacít ale v rokoch 1997 až 2011 vznikal aj vo Fínsku v špecializovanej firme Valmet. Znalci hovoria, že práve exempláre zo severu Európy sú spracované kvalitnejšie.

Boxster v akejkoľvek verzii má pred zadnou nápravou uložený plochý, vodou chladený šesťvalec. Pri debute mal objem 2,5 litra a zopár detských nemocí. Tie však odstránila modernizácia v roku 1999, kedy sa tiež jeho objem zväčšil na 2,7 litra a okrem toho pre špičkový model S pribudol silnejší variant s objemom 3,2 litra. Oba motory bolo možné kombinovať buď s manuálnou prevodovkou, alebo automatom Tiptronic, poháňané boli samozrejme výlučne kolesá zadnej nápravy.