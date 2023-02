Vodič autobusu, ktorý mal odviezť 50 cestujúcich do francúzskeho lyžiarskeho strediska La Plagne v Alpách, sa pomýlil a namiesto toho ich zobral do Pyrenejí. Turistom tak cestu nedobrovoľne predĺžil o 1200 kilometrov.

„Vo Francúzsku sú tri miesta s názvom La Plagne a ja som zvolil to nesprávne,“ bránil sa vodič autobusu. Namiesto alpského La Plagne na severe krajiny tak cestujúcich viezol do miesta Plagne neďaleko španielskych hraníc. Upozornil na to web spiegel.de.

Vodič si svoju chybu uvedomil až po dlhých hodinách neďaleko mesta Touluse, kde ho diaľnica viedla k španielskym hraniciam. Pohorie, ktoré sa pred ním rysovalo, sa na Alpy nepodobalo. Vtedy už bol od želanej cieľovej stanice vzdialený 600 kilometrov.

Autobus otočil a mladých lyžiarov priviezol na správne miesto s 24-hodinovým meškaním. „Videli sme Stredozemné more aj Carcassonne,“ pochválil sa jeden z cestujúcich na sociálnej sieti Twitter. Turistov v Alpách privítali so španielskymi tapas. Tie vďaka omylu vodiča takmer ochutnali v krajine ich pôvodu.



Musí oddychovať

Vodiči autobusov zodpovedajú za životy iných a preto sú pod drobnohľadom verejnosti. Na dlhé cesty odchádzajú vo dvojiciach a pravidelne sa za volantom striedajú. Činnosť každého z nich zaznamenáva zariadenie, ktoré sa volá tachograf. Inšpekcia práce podľa neho zistí aj to, koľko hodín vodič oddychoval.

„Pred dlhou cestou mám svoj pohodový režim. Neponocujem, naopak, idem skôr spať. Pred jazdou ešte raz skontrolujem autobus. Za volantom neriskujem, zbytočne nepredbieham, nenechám sa vyrušovať. Ak sa, trebárs v noci, necítim vo svojej koži, nenaťahujem kilometre. Radšej sa nechám vystriedať kolegom,“ hovorí jeden z najskúsenejších žilinských vodičov Milan. To, čo sa stalo vo Francúzsku je podľa neho rarita...