Často nás prekvapí vynaliezavosť policajtov pri vyberaní pokút. V niektorých krajinách číhajú z kríkov, sú majstrami v maskovaní ako chameleóni, no stále sa to nechytá na Holanďanov... Tam ich totiž (ktovieodkiaľ) napadlo, že dvoch úradníkov môžu posadiť do špeciálneho turistického autobusu a vozia sa s ním po určených dopravných trasách. Prečo?

Sedia takpovediac nad ostatnými, na poschodí, takže vidia veľmi dobre z prvej ruky, ak kamionisti používajú mobilné telefóny, a pritom nič netušia. Vidia moderný autobus a myslia si, že vozí turistov. Podľa všetkého je tento spôsob mimoriadne účinný a pohľad z (takmer) vtáčej perspektívy znamená, že pokuty sa hromadia. Policajti v autobuse následne informujú najbližšiu policajnú hliadku, ktorá vodičov zastaví a udelí im pokuty. Pokuta za držanie telefónu je od tohto roka 380 eur. Kto vie, ako by tento experiment dopadol na Slovensku?

