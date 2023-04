Automobilka Porsche vlani otvorila továreň na výrobu syntetických palív v Čile, ktorá by mala výrobu zo 130 tisíc litrov syntetických palív postupne rozšíriť na približne 550 miliónov litrov ročne, informuje magazín TREND . Kritici však hovoria o energetickej náročnosti výroby. Namietajú aj masívne investície, ktoré sa s nimi budú spájať a problematickú logistiku surovín. Pripomínajú, že len osobné autá ročne spotrebujú desiatky miliárd benzínu a nafty.

Európska únia schválila, že po roku 2035 sa budú môcť používať spaľovacie motory so syntetickými palivami, označované aj ako e-palivá (e-fuels). Čo to bude znamenať pre automobilový priemysel, vysvetľuje v rozhovore pre TREND profesor Jan Macek z Centra vozidiel udržateľnej mobility ČVUT.

Ak by rafinérie postupne pretransformovali časť výroby na syntetické palivá, o akej náročnosti a zmenách doterajších procesov hovoríme?

Výroba syntetických palív je energeticky podstatne náročnejšia.Energetická spotreba na vstupe do nabíjačky batérie či na výrobu syntetických palív je v pomeroch zhruba asi jedna ku šiestim. Môže byť aj lepšia, podľa toho, odkiaľ sa získa potrebný oxid uhličitý.

Ak by sa mali syntetické palivá vyrábať vo veľkých objemoch, malo by to zmysel tam, kde je veľmi lacná energia z obnoviteľných zdrojov. Prípadne tam, kde je dostatok jadrovej energie. Pretože s vetrom a slnkom to najmä tu, v strednej Európe, nie je žiadna veľká sláva.

Spomínané Čile je teda na výrobu syntetických palív v súčasnosti vhodné?

V Čile sa dá pri stabilnom vetre použiť veterná energia. Kde sú púšte a svieti slnko podstate intenzívnejšie než u nás, tam to vyzerá aj na väčšie využitie fotovoltiky.

A na toto hrá aj saudskoarabský ropný koncern Saudi Aramco. Bolo by teda možné, že by sa napríklad na Arabskom polostrove vyrábala elektrická energia. A potom by sa do Európy už dovážali priamo palivá šité na mieru. To je proces, ktorý nevyzerá úplne nerealisticky, aj keď to, samozrejme, nebude tak skoro, zrejme ani o päť rokov.

Predstavme si situáciu, že by sa syntetické palivá vyrobili v Južnej Amerike. Čo ďalej?

V prípade malého objemu je to zazmluvnené tak, že sa palivo má vyrobiť v Južnej Amerike a aj sa tam predá, nebude sa nikam transportovať. Do Európy poputuje iba potvrdenie o množstve vyrobeného paliva. Na základe potvrdenia sa bude v Európe počítať, že autá príslušnej firmy, ktorá tam výrobu investične zaplatila, jazdia na takéto palivo. Tento systém už v Európe funguje pre biometán, ktorý je vyrobený z bioplynu. Do budúcnosti by však fyzický transport e-palív do krajín Európskej únie skutočne mohol byť možný.

Podľa súčasných odhadov by sa cena syntetického paliva pri zvýšenej výrobe mohla pohybovať okolo jedného eura a 40 centov za liter bez dane. Ekologická organizácia Transport & Environment však vo svojej analýze tvrdí, že prevádzka vozidiel na syntetické palivá sa v porovnaní s prevádzkou elektromobilov o pár rokov predraží o tisíce eur. Ako to vidíte?

Spoločnosť Saudi Aramco odhaduje, že na začiatku by sa cena syntetických palív mohla pohybovať okolo dvoch eur za liter bez dane, neskôr by mohla klesnúť na jedno euro. Syntetické palivá budú v každom prípade stále drahšie než dnešné fosilné. A ako to bude s cenou elektrickej energie na pohon elektromobilov, to zostáva s veľkým otáznikom.

Zatiaľ ceny elektrickej energie klesajú. Ale zďaleka neklesajú na hodnotu, na ktorú sme boli zvyknutí napríklad pred troma rokmi.

Upozorňujete na to, že elektromobily síce môžu znieť ako dobrý nápad, no nie sú univerzálnym riešením a Európa sa s prechodom na nové zdroje príliš ponáhľa. Čo bude znamenať zákaz spaľovacích motorov o dvanásť rokov pre automobilový segment?

Ak by sa to vyvíjalo rozumne, tak nejaký kompromis nevyzerá ako úplne zlá cesta. Ja vôbec nie som proti elektromobilom, ale bolo by potrebné sa na to pozerať z hľadiska plynulejšieho prechodu.

Niektorých podporovateľov úplnej elektromobility pobúrilo, že sa v poslednom čase vo zvýšenej miere hovorí o syntetických palivách. Keby sme urobili mix pre slovenský a český automobilový priemysel, ktorý je pre naše krajiny nesmierne dôležitý, aké kroky by mali nasledovať v najbližších rokoch?

Veľmi pobúrená reakcia zástancov čistej elektomobility ma presviedča o tom, že v syntetických palivách skutočne cítia narušenie monopolu elektromobility, ktorú by tu chcela mať Európska únia. Ich reakcia skôr potvrdzuje, že cesta syntetických palív šance má. Aké veľké, to neviem. Či to bude 50 na 50 alebo viac v prospech spaľovacích motorov.

Celá tá diskusia je veľmi čierno-biela a postavená na buď – alebo a chýba diskusia o plynulejšom prechode. Samozrejme, že si dokážem predstaviť rozumnú situáciu, keď by sa syntetické palivá postupne primiešavali do fosílnych palív vyrobených z ropy a tento pomer by postupne narastal, až by sme prešli i na tie čisté spaľovacie motory z hľadiska skleníkových plynov a ďalších emisií, ako oxidov dusíka.

Dá sa však fosílne palivo stopercentne oddeliť od syntetického?

Európska komisia teraz naznačuje, že musí jednoznačne zabrániť tomu, aby spaľovacie motory na e-palivá mohli ísť čiastočne aj na fosílne palivá. To však bude veľmi ťažké. Fosílne palivá sú chemicky veľmi podobné. Momentálne sa uvažuje aj o istom značkovaní. Už kedysi sa rôzne farbili motorové palivá. Teraz sa hovorí o značkovaní nanočasticami.

Ak pretrvá fundamentalistický prístup, že buď iba e-palivá alebo iba fosílne palivo, tak nad tým mi zostáva rozum stáť. Neviem, ako by sa to dalo urobiť.

Pozrime sa na nevýhody aj výhody syntetických palív.

Energetické náklady na výrobu syntetických palív sú, samozrejme, veľká nevýhoda. Ale na druhej strane je veľký argument, ktorý sa zatiaľ tak často neobjavuje v médiách, a ktorý hovorí v prospech e-palív. Spočíva v tom, že by sa nič nemuselo meniť na infraštruktúre. Jednoducho, to čo dnes existuje, by fungovalo ďalej. Na čerpacej stanici by tak v prechodnom období bolo na výber fosílne palivo alebo e-palivá. A čo je hlavné, nemuseli by sa ani nijako upravovať motory. Ak by v ideálnom prípade už všade boli syntetické palivá, dali by sa nasadiť do celého parku existujúcich vozidiel.

Takže by to riešilo problém s vyraďovaním starších vozidiel?

Česko je s priemerným vekom automobilov na tom horšie ako Slovensko. My už sme skoro na šestnástich rokoch priemerného veku. Aj preto bude trvať dlhý čas, kým sa výmena vozidlového parku uskutoční. Takže, ak by sa zaviedli syntetické palivá, dali by sa použiť bez akýchkoľvek problémov takmer do všetkých áut, ktoré sú k dispozícii. Nie je tam žiadne obmedzenie a prinieslo by to okamžite veľkú dekarbonizáciu. A do istej miery to vyvažuje aj nevýhodu veľkej energetickej spotreby.

Ako fungujú syntetické palivá Prednedávnom Nemecko trvalo na výnimke, aby sa aj po roku 2035 používali spaľovacie motory na syntetické palivá. Tie sa však niekedy zamieňajú aj za biopalivá. Na akom princípe teda fungujú syntetické palivá (e-fuels)? Syntetické palivá sa robia z vodíka, na elektrolýzu ktorého by sa mala používať bezuhlíkovo vyrobená elektrická energia. Okrem bezuhlíkovo získaného vodíka je potrebný uhlík, ktorého základom by mal byť oxid uhličitý získavaný z atmosféry alebo biomasy. Z oxidu uhličitého sa musí vytvoriť oxid uhoľnatý. Vodík a oxid uhoľnatý sú takzvaný syntézny plyn, z ktorého sa napríklad dá Fischer-Tropschovou syntézou najlepšie vyrobiť petrolej, teda kerosénové frakcie. A tie sa dajú použiť v naftových motoroch. Tento petrolej možno použiť v leteckých motoroch a dajú sa z neho urobiť aj ľahšie uhľovodíky, typické pre benzín.

Jan Macek V súčasnosti pôsobí v Centre vozidiel udržateľnej mobility Fakulty strojnej ČVUT v Prahe. Celoživotne sa zaoberá dopravnými prostriedkami a energetickými a environmentálnymi aspektmi dopravy. Venuje sa výskumu a vývoju hnacích jednotiek motorových vozidiel. Viedol projekt Národné centrum kompetencie Josefa Božka pre pozemné dopravné prostriedky, ktorý spájal výskum tridsiatich akademických, výskumných a priemyselných účastníkov. Je autorom stoviek odborných materiálov a dvadsiatich patentov. V minulosti vyučoval na univerzite v americkom Ohiu či vo švajčiarskom Zürichu.

