Hoci sa to nezdá, 90-te roky sú už dávno za nami a s nimi aj viaceré trendy. Kým tie módne majú tendenciu sa vracať, tieto dávno zabudnuté automobilové trendy zrejme takýto osud nečaká...

Módne trendy v 90. rokoch boli... iné. Niekto môže hovoriť, že hudba bola lepšia ako tá dnešná, no to je vec vkusu rovnako ako štýl oblečenia. Pozrite si napríklad obľúbený sitcom Priatelia a porovnajte si vtedajšie oblečenie alebo účesy s dnešnými. Samozrejme trendy sa týkajú aj automobilového priemyslu. Kým niektoré z nich nám chýbajú, pri iných sme radi, že sú nenávratne preč a nikdy sa nevrátia. Vydajte sa s nami na nostalgickú cestu do už 30 rokov vzdialenej histórie.

3- a 4-lúčové disky

Dodge Viper RT/10 Zdroj: Dodge

V 90-tych rokoch automobilky experimentovali o čosi viac s netradičnými tvarmi. Výnimkou neboli ani kolesá. Keďže trojlúčový dizajn diskov bol nevšedný, nie je prekvapením, že sa rozmohol práve v 90-tych rokoch. Medzi známe modely s trojlúčovými diskami patrí napríklad Dodge Viper, ale aj Saab 900 či Ford Probe a dobová generácia Fordu Mustang.

A to sa netýka len originálnych kolies - spomínate si ešte na trojlúčové oblé disky kolies z druhovýroby, ktoré sme v tom období mohli "obdivovať" na Feliciach? Dnes sa za minimum lúčov na disku považuje číslo 5. A pri pohľade napríklad na americké Saturny zo začiatku 90-tych rokov, ktoré expereimentovali so štvorlúčovými kolesami, sa niet čomu diviť...