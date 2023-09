Začiatok príbehu sa začal písať 25. septembra 1973. V tomto roku bolo auto s dvojicou jazdcov Munari a Mannucci prihlásené do prvých súťaží, no zatiaľ iba medzi prototypmi. Prvé medzinárodné víťazstvo sa dostavilo v tom istom mesiaci toho istého roku na Tour de France Automobile. No a potom sa úspechy sypali jeden za druhým.

Dizajn Lancie Stratos vytvoril u Bertoneho Marcello Gandini. Zdroj: výrobca

Lancia Stratos zvíťazila tri krát za sebou na Rallye Monte Carlo, taktiež na troch majstrovstvách sveta konštruktérov v rokoch 1974 až 1976, ale aj na troch majstrovstvách Európy jazdcov. Munari dokonca v roku 1977 vyhral aj pohár jazdcov FIA v rely. So Stratosom je úzko spojený aj Bernard Darniche, ktorý v aute vyhral dve majstrovstvá Európy v rely.

Finálna verzia Lancie Stratos, inšpirovaná prototypom „Strato's Zero“ z roku 1970, bola svetu odhalená v nasledujúcom roku. Každému komponentu vozidla bilo srdce pre rely, jedným z nich bol aj motor V6 založený na 246 Dino Ferrari. Dizajn Lancie Stratos nezovšednieva ani po rokoch a je jedným z deviatich historických automobilov značky, ktoré inšpirujú budúce modely.

