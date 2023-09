Papa Roach sa preslávili najmä piesňou Last Resort, ktorá sa stala číslom jeden, pričom ich štýl bol zmesou punk rocku a rap metalu.

Asi nikoho neprekvapí, že Horton je veľký fanúšik áut. Vlastnil niekoľko vozidiel, ktoré rozhodne stoja za zmienku: Dodge Viper, Mercury z roku 1951 a Porsche 911 Carrera 996.

Zdroj: Dodge

Holton pre HotCars uviedol: "Môj otec bol v podstate hlavou do prevodoviek a ja som mal sedem alebo osem rokov, keď postavil od základu pretekárskeho Chrobáka. To ma v podstate naštartovalo. Okrem toho sme vyrastali v severnej Kalifornii, takže sme mali Sacramento Raceway, Sonoma Raceway a tam sme chodili na drag závody. Chodili sme aj na stretnutia VW Bug a podobne."

Ďalej povedal: "Keď som dostal Porsche, mal som priateľa, ktorý so mnou jazdil. Len tak som sa rútil zákrutami a on povedal: 'Takto si na Viperi nikdy nejazdil! V tom Porsche som mal všetku dôveru. To ma naozaj utvrdilo v láske k modelu 911. Jedna vec, ktorú som sa naučil počas celej svojej automobilovej vášne, je, že je zábavnejšie jazdiť s pomalým autom rýchlo ako s rýchlym autom pomaly."

"Teraz je mojím vysnívaným autom Porsche 997 GT3. Ale vzhľadom na ceny, aké sú, sa sám seba pýtam: 'Pošlem svoje deti na vysokú školu... alebo si kúpim auto? "