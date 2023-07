V automobilovom svete sa niektoré veci už dlhé roky nemenia. Ako príklad by sme si mohli uviesť práve kovové pružiny, na ktoré sa naši štvrkolesoví spoločníci spoliehajú už niekoľko desaťročí. Ale to by sa mohlo čoskoro zmeniť. Totiž, zdá sa, že sa našlo jednoduchšie a odolnejšie riešenie, ktorým je plast vystužený sklenými vláknami. Cieľom je úspora hmotnosti, čo je dôležitý faktor najmä pri elektromobiloch, ktoré už teraz bojujú s príliš veľkou váhou. Jedným z dôležitých systémov, kde sa dá ušetriť na hmotnosti, je práve odpruženie.

Plastové pružiny. Zdroj: Rheinmetall

Plastové pružiny vystužené sklenými vláknami prinášajú úsporu hmotnosti až o 75%, v porovnaní s tradičnými kovovými prvkami. Ďalšou výhodou je odolnosť proti korózii. Okrem zníženia na váhe výrobca Rheinmetall upozorňuje, že tento typ tlmiča má väčšiu jazdnú stabilitu, ako aj optimálnu charakteristiku hluku, vibrácií a mäkkosti. Ich tvar sa líši od kovových pružín, ktoré sú špirálovitého tvaru. Majú vysokú odolnosť proti opotrebeniu a svoju základnú funkciu si zachovávajú aj pri miernom poškodení. Prvýkrát boli inštalované v prototype Mercedes EQXX, ale kto vie, či si niekedy nájdu cestu aj do iných, ako prémiových elektromobilov...

Mohlo by vás zaujímať: