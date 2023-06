Elektrický pohon ponúka bezkonkurenčnú akceleráciu, bez potreby čakania na roztočenie turbodúchadiel či zvyšovanie otáčok. Stačí jednoducho stlačiť pedál a ucítite neuveriteľný výkon. Desiatky elektromobilov dnes dosahujú také časy z 0 na 100 km/hod, ktoré boli kedysi vyhradené len pre najdrahšie hyperautá.

Okrem týchto modelov existujú aj elektrické vozidlá, ktoré to dokážu ešte rýchlejšie, no v tomto zozname sú zahrnuté iba modely dostupné na trhu. Nenájdete tu jedinečné prototypy ako napríklad fenomenálny McMurtry Spierling ani vozidlá, ktoré existujú iba vo forme slov a obrázkov, ako Tesla Roadster alebo Deus Vayanne.

BMW iX M60

BMW iX M60. Zdroj: Filip Kadlečík

Ak vám niekto tvrdí, že elektromobily vodičovi nevedia ponúknuť žiadny emocionálny zážitok, buď klame úmyselne, alebo nevedome. Jeho špičkových 1 100 Nm sa oprie do asfaltu a z miesta vystrelí tak nekompromisne, že slabšie povahy by to nemuseli zvládnuť. Je neuveriteľné, že rodinné elektrické SUV zo stoja vyštartuje aj pod plnou parou bez jediného preklzu kolies, čo ešte umocňuje pocity cestovania na úrovni preťažení, ktoré inak zažijete iba v športovom lietadle.

BMW pri svojich elektromobiloch nemá vo zvyku ísť na hranu a využívať ich maximálny potenciál. Tu však akákoľvek rezervovanosť ide bokom. Batéria má podľa bavorských inžinierov výkonnostný strop na úrovni 463 kW, automobil využíva 455 kW. Napomáha tomu aj dvojica trojfázových meničov, vďaka ktorým sú magnety elektromotora indukované šesťkrát v rámci jeden otáčky. Navyše, rotor je v porovnaní s verziou iX 50 o 20 mm dlhší.