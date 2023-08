Na sobotňajšiu spanilú jazdu vyrazilo viac ako 7 000 motoriek, čo je takpovediac až neuveriteľné číslo. Na piatich pódiách vystúpilo vyše 50 hudobných skupín. Tieto štatistiky akoby patrili nejakému veľkému letnému festivalu – lenže vlastne celé toto Harley-Davidson podujatie takú atmosféru naozaj malo. Počasie vyšlo dokonale, čiže modrá obloha, teplota tak akurát, naokolo ľudia z viac ako 50 krajín, a to všetko doslova v centre Budapešti vo veľkom areáli Puskás aréna a okolí.

Posledný júnový víkend sa Budapešť zmenila na harlejové mesto, pri príležitosti osláv 120. výročia založenia legendárnej značky sa tam zišlo viac ako 100 000 účastníkov. Mnohí majú logo vytetované akoby priamo v srdci. Zdroj: Auto Bild

Pred každým budapeštianskym hotelom boli odparkované desiatky harlejov so značkami z celého sveta, najmä Európy a priľahlých regiónov; a že mali rôzny vek a stav, hádam ani netreba pripomínať. Tu sa ukázalo, že 80- a viacročné stroje nemali problém sem prísť po vlastnej osi trebárs aj tisícky kilometrov.

V Budapešti sa zišlo viac ako 100 000 účastníkov, na sobotňajšiu spanilú jazdu vyrazilo viac ako 7 000 motoriek značky Harley-Davidson. Zdroj: Auto Bild

Nebol by to Harley-Davidson, keby si na takúto neopakovateľnú príležitosť nenachystal niečo nezvyčajné. Tentoraz to boli touringové modely Street Glide a Road Glide, na ktorých sú také inovácie, že o niektorých z nich ortodoxní harlejáci pravdepodobne ani netušili, že existujú. Napríklad 12-palcová dotyková TFT prístrojovka, ktorá spred jazdca vytlačila akýkoľvek analógový ukazovateľ, alebo náklonovo citlivé bezpečnostné systémy. Alebo prepínanie režimov motora.

Harley pri tejto príležitosti predstavil aj dva nové stroje Street Glide a Road Glide v najvyššej výbave CVO. Zdroj: Auto Bild

A poháňa ich nový obrovský 121-palcový motor, čiže po našom dvojliter. Áno, dvojvalcový dvojliter! A k tomu všetkému boli predstavené rovno v najvyšších verziách CVO, čo im dodáva ešte väčšiu pompéznosť, pretože verzie CVO vždy vznikali z už existujúcich modelov. To, že teraz máme pred sebou dve nové CVO z úplných noviniek, iba zvýrazňuje ich dôležitosť.

Záujem však bol aj o bežnejšie, už známe modely, ktoré boli nonstop v obležaní. Zdroj: Auto Bild

Hodnotu krútiaceho momentu nového dvojvalca síce ešte nepoznáme, ale vieme si domyslieť, že je doslova vyráža dych. Okrem spomínanej 12-palcovej dotykovej TFT prístrojovky tu nájdeme aj brzdové komponenty Brembo alebo napríklad vypletané kolesá, pričom ráfik je odlievaný. To je naozaj zaujímavá kombinácia, a treba povedať, že aj dobre vyzerá. Novú Road Glide a Street Glide na cestách neprehliadne určite nikto, pretože popri nezvyčajnom dizajne prednej masky majú doslova najvýraznejšie svietenie zo všetkých harlejov. Na showrooomy by sa mali novinky dostať v auguste tohto roka – a ak by ste mali záujem napríklad o Road Glide,nachystajte si až 50 000 eur.

Puskás aréna poskytla svoje priestory na prezentáciu noviniek americkej legendárnej značky. Zdroj: Auto Bild

Aj zvyšné oslavy v Budapešti boli naozaj masívne! Že v areáli mohol fanúšik nájsť Karen Davidsonovú a Bill Davidsona, ktorí sú nasledovníkmi jedného zo zakladateľov Williama A Davidsona, aj aktuálneho CEO Jochena Zeitza, či kopec prestavieb a stánkov s príslušenstvom a oblečením hádam ani netreba spomínať. Zlatým klincom hudobnej produkcie bola skupina Wolfmother.

Spanilú jazdu viac ako 7 000 motocyklov cez centrum Budapešti si nenechalo ujsť množstvo divákov a fanúšikov značky. Zdroj: Auto Bild

Značke Harley-Davidson k 120. narodeninám prajeme všetko najlepšie! Je až neuveriteľné, akú cestu za tú dobu prešla - od malej šopy za domom až po jednu z najrešpektovanejších svetových značiek, ktorá ovplyvňuje doslova celé generácie motorkárov. Veď ktorá iná značka sa môže pochváliť zažitým mottom ako "toto nie je motorka, toto je Harley"? Značke Harley-Davidson ďakujeme za pozvanie do Budapešti a tešíme sa na ďalšie novinky!