Regeneratívne brzdenie je inovatívna technológia, ktorá umožňuje elektromobilom využiť energiu, ktorá sa uvoľňuje pri brzdení, na dobíjanie batérie a zvýšenie dojazdu vozidla. Ako to funguje?

Pri vozidlách so spaľovacím motorom sa pri brzdení energia premení na teplo. Regeneratívne brzdenie v elektromobiloch však využíva iný prístup. Keď vodič stlačí brzdový pedál, elektromotor naopak funguje ako generátor a mení kinetickú energiu vozidla na elektrickú energiu. To znamená, že pri každom brzdení sa časť energie, vracia späť do systému, čo zvyšuje efektivitu a dojazd elektromobilu.

Ďalšie výhody regeneratívneho brzdenia ›››