Pustiť chodca cez prechod alebo nie?

Sú vodiči, ktorí zastavujú aj vtedy, keď vidia človeka stáť na chodníku kúsok od prechodu, iní bez problémov prefrčia aj popred prekvapeného chodca, ktorý už obomi nohami stojí na prechode. Pravidlá hovoria, že vodič auta nesmie ohroziť chodca, ktorý už vstúpil na prechod pre chodcov. To znamená, že ak chodec ešte nevstúpil na vozovku, nemusíte zastavovať ani spomaľovať, no mali by ste dávať pozor, či vás chodec vníma a nevstúpi do vozovky na poslednú chvíľu. Zároveň však platí, že ak chodcovi zastavilo iné auto, napriek tomu, že na vozovku zatiaľ nevstúpil, ste povinní zastaviť tiež, aby ste ho neohrozili.

Zastaviť vždy pred značkou Stop alebo nie?

Ak vidíte dopravnú značku “stop”, vždy musíte zastaviť vozidlo do úplného státia. Urobiť to ale musíte tak, aby ste mali potrebný prehľad v križovatke a výhľad na všetky strany. To znamená, že ak na to potrebujete zastaviť až meter za značkou, môžete tak urobiť. To isté platí, ak je pri značke prechod pre chodcov, na ktorom musíte zastaviť, aby ste dobre videli na prichádzajúce autá, no vždy sa ubezpečte, že po prechode nejde chodec, ktorého by ste tým obmedzili.

Stačí PZP alebo treba vždy aj havarijné poistenie?

Dá sa “chvíľu” parkovať na “vozíčkarovi” alebo nie?

Slovenskí vodiči občas zvyknú zaparkovať na mieste vyhradenom pre osoby so zdravotným postihnutím a odôvodňujú to tým, že je to iba na chvíľu a vedľa je ďalšie takéto miesto voľné. Predpisy však hovoria jasne, na takomto mieste bez špeciálneho povolenia zastaviť nesmiete nikdy, ani ak je to iba na chvíľu. Ak to urobíte, riskujete tým pokutu od policajtov či dokonca odtiahnutie.