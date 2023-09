Na prelome tisícročí bol VW Lupo považovaný za malú, pôvabnú alternatívu k Polu, kým „malého vlka“ (lupo po taliansky znamená vlk) v roku 2005 po siedmich rokoch nahradila líška - model Fox. Fox však nebol najmenším, ani naobľúbenejším autom, a tak na predajný úspech predchodcu nedokázal nadviazať.

Aj po ukončení výroby bolo Lupo v európskych uliciach vidieť pomerne často - niet divu, koniec koncov, predalo sa takmer pol milióna áut. Začiatkom nového tisícročia predstavil Volkswagen Lupo GTI - Lupo vo svojej najrýchlejšej a najzábavnejšej podobe. Dá sa povedať, že ide o priameho predchodcu tiež pomerne zaujímavej malej rakety modernej doby - modelu Up! GTI.

Pod kapotou vreckového GTI je známy atmosférický štvorvalcový 1,6-litrový benzínový motor so 16 ventilmi, ktorý produkuje 125 koní a 152 Nm. Na dnešné pomery to nie je zaujímavá hodnota, no vráťme sa v čase do roku 2001, kedy takýto výkon nebol bežný, ako dnes. A navyše, malé Lupo nevážilo ani tonu, teda presnejšie sa ručička váhy zastavila na hodnote 975 kilogramov. Váha sa ale neprejavila na spotrebe - absencia palubného počítača znemožňuje údaje o aktuálnej spotrebe, no výrobca udáva 10,4 litra benzínu na 100 km v meste. Mimo mesta by to malo byť príjemnejších 5,5 litra.

Práve vďaka nízkej hmotnosti sa Lupo GTI mohlo pýšiť slušným zrýchlením a skvelou ovládateľnosťou. Znova, šprint z pokoja na 100 kilometrov za hodinu za 8,2 sekundy by v dnešnej dobe už nezaujal pravdepodobne nikoho, malé GTI ukazuje svoje prednosti najmä v zákrutách. Na kľukatých cestách sa cíti ako doma. A navyše, udávaná maximálna rýchlosť 205 km/h stačí na upútanie pozornosti aj na nemeckej diaľnici.

Volkswagen Lupo GTI Zdroj: Volkswagen

Motor prenášal výkon na prednú nápravu výhradne prostredníctvom manuálnej päťstupňovej prevodovky, ktorú v roku 2002 nahradila 6-stupňová. Veľké náduchy vzduchu v prednom nárazníku, viditeľne nižší podvozok oproti obyčajnému modelu a dvojitá koncovka výfukov v strede zadného nárazníka odlišujú GTI už na prvý pohľad. Navyše blatníky, dvere a kapota boli vyrobené z hliníka, čo by malo Lupo účinne chrániť pred najväčším postrachom stárnucich áut - hrdzou.

Na prvý pohľad upúta aj pohľad do interiéru, kde trónia dve predné športové sedadlá, chrómované prístroje a látkové čalúnenie s červeným prešitím, ktoré odkazujú na dedičstvo modelov s prívlastkom GTI. Posed za volantom je presne taký, ako sa na malé športové auto patrí. V základnej výbave sa dodával systém ESP a dokonca aj xenónové svetlá.

Stretnúť dnes, v roku 2023, Lupo GTI na našich cestách je asi zázrak. Hovorí o tom aj stav inzercie na Slovensku, kde nenájdete ani jediný kúsok na predaj. Ak obzory rozšírime za hranice, niekoľko kúsok v na predaj nájdete v Nemecku s cenovkou od 5-tisíc eur. Ak ale máte záujem o auto v skvelom stave, pripravte si aj násobne viac. Cena za pekný kúsok v pôvodnom stave bez zásahu amatérskych tunerov a navyše s priaznivým počtom kilometrov môže rýchlo presiahnuť hranicu 15-tisíc eur.

