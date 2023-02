Toyota modelom Prius udrela klinec po hlavičke. Len za niekoľko rokov si model vybudoval celosvetovú povesť, a to na takej úrovni, že ak niekomu poviete "hybrid", pravdepodobne vám ako prvé odpovie "Prius". Aký je však príbeh za Priusom? Ako sa začala revolúcia vo výrobe áut?

Projekt G21

Všetko to začalo ešte v lete 1993, kedy sa manažment Toyoty rozhodol pripraviť strednodobý až dlhodobý strategický plán, ktorý by mal reflektovať potreby motoristov 21. storočia. Začal sa tak projekt G21: G ako globálny a 21 ako storočie, do ktorého mal projekt pasovať. Projektový tím pozostával z 10 inžinierov a dizajnérov, ktorí pracovali na vývoji sériovo vyrábaného osobného automobilu novej generácie.

Toyota Prius koncept (1995) Zdroj: Toyota

Problémom bolo, že tím sa nemohol riadiť trhovo orientovaným princípom, ale musel navrhnúť úplne novú technológiu, o ktorej verejnosť ani nevedela, že ju chce. Do konca roku 1993 projektový tím zostavil úvodnú správu načrtávajúcu koncept automobilu 21. storočia. Bol kompaktný, ale priestranný, mal dlhý rázvor a spotrebu do 5 litrov paliva na 100 kilometrov. Po schválení správy sa pôvodný projektový tím rozpadol.

Oficiálne sa projekt znova rozbehol v jari 1994 pod iným vedením a s rozšíreným projektovým tímom. Začiatok 90. rokov bol obdobím, v ktorom sa automobilky na celom svete usilovali o hnacie ústrojenstvo novej generácie, keďže sa objavoval prísľub elektrického pohonu. V tejto fáze však projektový tím G21 nepovažoval hybridný systém poháňaný elektromotorom za realizovateľný. Bola to horúca téma, ale technológia nebola overená. Namiesto toho sa spoliehali na motor s priamym vstrekom a vysoko účinnú prevodovku CVT.

Koncom roka 1994 však zasiahlo vedenie, podľa ktorého 1,5-násobná úspora dosiahnutá CVT prevodovkou a priamym vstrekovaním nebola dostatočná - cieľ bol totiž dvojnásobok. A tak bol projektový tím poverený vývojom a výskumom hybridných technológií. No a zvyšok je história.

Prvá generácia (XW10): 1997 - 2003

Tlačová konferencia k predstaveniu Priusu prvej generácie sa konala 14. októbra 1997 v hoteli v Roppongi v Tokiu. Konferenčnú miestnosť zaplnili nielen novinári z automobilového priemyslu, ale aj iné médiá. Najpyšnejším úspechom tímu bolo prejdenie vzdialenosti 28 kilometrov na liter paliva v japonskom testovacom cykle, čo predstavuje spotrebu asi 3,6 l/100 km.

Toyota Prius Zdroj: Toyota

Odhalenie automobilu novej generácie vyvolalo obrovský záujem širokej verejnosti a prilákal množstvo záujemcov na autosalón v Tokiu, ktorý sa konal od 22. októbra. Prius bol v roku 1997 vyhlásený za japonské auto roka s obrovským rozdielom takmer 200 hlasov, ktorý ho delil od druhého miesta. Na decembrovej konferencii o klimatickej zmene COP3 sa Prius využíval na kyvadlovú dopravu účastníkov

Globálne médiá boli uchvátené a zasypali manažérov a inžinierov Toyoty otázkami. Debut sprevádzala nová reklamná kampaň s heslom „Práve včas pre 21. storočie“, aby zdôraznila pozíciu Priusu ako automobilu, ktorý sa má stať začiatkom budúceho storočia. Projekt G21 sa tak skončil obrovským úspechom.

O pohon sa staral 1,5-litrový benzínový štvorvalec s výkonom 43 kW (59 koní) a 102 Nm v spojení s 30 kW (41 koní) elektromotorom. Pohon prenášala na predné kolesá 1-stupňová planétová prevodovka. Po facelifte narástol výkon spaľovacieho motora na 52 kW (71 koní) a elektromotra na 33 kW (45 koní).

Prvá generácia NHW10 (mimochodom prvé sériovo vyrábané hybridné vozidlo na svete) sa vyrábala do roku 2000 a bola určená výhradne pre domáci trh. Vyrobilo sa vyše 37-tisíc kusov. Facelift označený ako NHW11 už bol globálnym vozidlom. Mimochodom, o dizajn sa postaralo dizajnérske štúdiu z Kalifornie, ktoré automobilka uprednostnila pred svojim vlastným dizajnérskym tímom. Celkovo sa predalo vyše 120-tisíc kusov Priusu prvej generácie, pričom cenovka v USA štartovala pod hranicou 20-tisíc dolárov.