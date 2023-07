V dnešnom príbehu sa budeme musieť vrátiť do polovice 90-tych rokov...

Píše sa 4. marec 1991, a v hoteli Noga Hilton len pár dní pred autosalónom v Ženeve predstavuje Mercedes-Benz svoju najnovšiu vlajkovú loď, Mercedes triedy S W140. Vývoj modelu sa začal v roku 1981 a nemeckého výrobcu stál viac ako tri miliardy mariek. Či skôr štyri miliardy mariek. Vydanie triedy S bolo udalosťou roku 1991, a svet bol zároveň svedkom pádu ZSSR. A tu chcela svoj priestor obsadiť aj Tatra.

Od zmeny režimu v Československu v roku 1989 sa značka Tatra akoby bezcieľne túlala. Riaditelia odchádzajú jeden za druhým na a tým bránia vyliahnutiu akéhokoľvek projektu. Československo sa zmenou režimu otvorilo konkurencii. Autá dovezené z Európy sa predávajú ako teplé rožky. Ak si Škoda zachráni kožu vstupom do Volkswagenu, v Tatre s príchodom Mercedesu-Benz triedy S budú trpieť naplno. Všetky elity krajiny chcú jazdiť v triede S a súčasný model Tatry, 613, pochádza ešte z roku 1974! Je absolútne nevyhnutné veľmi rýchlo obnoviť portfólio. tu ale nastal problém - nie sú peniaze.

Tatra T700. Zdroj: Tatra

Jeden z projektantov Miroslav Staroň povedal: „Keď ma požiadali, aby som o rok navrhol nové auto, odpovedal som, že to nie je možné. Potom som si povedal, že by sme mohli použiť časť konštrukcie 613-ky. Začali sme pracovať. Nemali sme čas ani peniaze na výrobu nových výrobných nástrojov pre kompletnú karosériu. Cieľom bolo oživiť auto, zmodernizovať ho, kvalitatívne ho odlíšiť a jeho techniku ​​priblížiť 90-tym rokom. Rozpočet bol smiešny, ale v automobilke Tatra sa konečne niečo dialo.“

Auto navrhne britský dizajnér Geoff Wardle. Konštruktér sa však stále z rozpočtových dôvodov bude musieť uspokojiť s modernizáciou existujúcej Tatry a bude pracovať len vo svojom voľnom čase! Angličan čerpal z histórie značky, vzhľad prednej časti je odkazom na starú Tatru 603. Za desať mesiacov tvrdej práce vyrobil Geoff Wardle svoj prvý exemplár. „Každý víkend chodil do fabriky Tatra. Chlapov v predajni naučil pracovať s tmelom a podľa jeho návodu strávili viac ako týždeň dokončovaním prvého modelu. Nastal čas predstaviť ju vedeniu.“

Tatra T700. Zdroj: Tatra

Predná časť auta bola naozaj upravená. V aute sa okrem iného nachádza aj nové kúrenie a klimatizácia. Ale pre nedostatok času a peňazí nemá Tatra T700 ani Airbag, ani ABS, ani automatickú prevodovku. "Tieto prvky sa mali v aute objaviť neskôr," hovorí Miroslav Staroň. „Za menej ako rok sme auto priviezli na montážnu linku. Technologicky sme pokročili, ale bohužiaľ sa nám nepodarilo – v čase, ktorý bol k dispozícii a s prideleným rozpočtom – dostať auto na úroveň globálnej konkurencie. Všetky autá dovážané do krajiny boli technologicky oveľa vyspelejšie.“

Uvedenie nového auta do výroby nebolo jednoduché. Nové blatníky Tatry si vyžadujú nákup nových lisov Škody v Kvasinách. Na zhotovenie predného krytu si zavolajú firmu z Kunoviec, ktorá sa špecializuje na letectvo. Nakoniec sa prvý prototyp vedeniu predstavil 23. decembra 1995, na Štedrý večer bola misia úspešná. Tatra 700 bola verejnosti predstavená 9. apríla 1996. S motorom umiestneným vzadu, pôvodnými, ale už vintage líniami, zaujala verejnosť, musela však čeliť oveľa ostrejšej a modernejšej konkurencii. Jeho predajná cena okolo 1,5 milióna korún ho radila pred najlepšie európske cestné autá.

Tatra T700. Zdroj: Tatra

Na autosalóne vo Frankfurte prilákala zvedavosť mnohých návštevníkov. Ale predaje nestúpli. Prvý rok, v roku 1996, opustilo závod Tatra 29 kusov. V zákulisí je zabíjanie automobilovej divízie Tatry už takmer hotové. Aby Tatra prežila, snaží sa nadviazať vzťahy so zahraničným partnerom. Oslovujú Audi, Fiat alebo Chrysler, žiaľ bez úspechu. Najpokročilejší projekt bol ten s Citroënom. Tatra by vo svojom závode v Príbore vyrobila pre Citroën 12 000 vozidiel ročne.

Dosť na to, aby sa priniesli do fabriky potrebné peniaze na zlepšenie áut značky Tatra. „Aby sme boli ziskoví, potrebovali sme vyrobiť 1 500 áut ročne,“ vysvetľuje manažér Technického múzea v Prahe. Osud sa ale Tatre nenaklonil. „Citroen chcel spoločný podnik, vďaka ktorému by sme boli nezávislí od materskej spoločnosti, ktorá tiež vyrábala nákladné autá. Francúzi sa báli, že investované peniaze skončia vo finančnej priepasti materskej spoločnosti a tak Tatra odmietla." O dva roky neskôr opustil továreň posledný model T700.

Mohlo by vás zaujímať: