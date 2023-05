Verte alebo nie, je to práve Favorit, vďaka ktorému sa česká automobilka dostala do európskeho povedomia. Nebyť úspechu modelu, pravdepodobne by sa Škodovka nikdy nedostala pod krídla nemeckého koncernu Volkswagen, vďaka ktorému dnes patrí medzí najpredávanejšie značky na európskom automobilovom trhu. Ale vráťme sa späť do roku 1982, kedy to všetko začalo.

Na začiatku bola päťročnica

Škoda 781 FV2, ďalší z predchodcov budúceho Favorita. Tento prototyp pochádza z roku 1981, pod prednou kapotou má motor, ktorý sa nakoniec do výroby nedostal, podobne ako ani dizajn českého pôvodu Zdroj: Ladislav Malák

Mladoboleslavská automobilka vyrábala v období 1905–1963 prakticky výlučne vozidlá klasickej koncepcie, teda s motorom uloženým pozdĺžne vpredu a pohonom zadných kolies. V roku 1964 odštartoval sedan Škoda 1000 MB nástup úplne novej generácie vozidiel s motorom vzadu pri poháňaných zadných kolesách. Toto riešenie bohužiaľ neumožňovalo ponúknuť zákazníkom širšie spektrum prevedenia karosérie, ani vytvoriť objemný a ľahko prístupný batožinový priestor.

Prechod na perspektívnejšie usporiadanie s motorom naprieč pri poháňaných predných kolesách odštartovalo v decembri 1982 rozhodnutie československej vlády, pričom výroba sa mala začať do piatich rokov. Problémov bolo viacero - vývoj úplne nového modelu bol príliš nákladný a v minulosti sa spolupráca s východonemeckými automobilkami neosvedčila (viď koncept Škoda 760). Diskutovalo sa dokonca o ukončení výroby automobilov v Československu po roku 1990.

A ešte jeden vývojový míľnik na ceste k Favoritovi: opakovaný prototyp Škoda 781 z roku 1983 s karosériou v štýle AZNP (Automobilové závody národní podnik – označenie československého predchodcu dnešnej spoločnosti Škoda Auto), podľa návrhu Jaroslava Kindla Zdroj: Ladislav Malák

Ďalším riešením bola licenčná výroba po vzore ruskej Lady VAZ a Fiatu. Československá vláda oslovila hneď tri západné automobilky: Fiat, Renault a Citroën. Z jednaní nakoniec zišlo vo všetkých troch prípadoch. Skúmali sa aj koncepty vozidiel zo socialistických krajín, konkrétne ukrajinský Záporožec, no ten bol všetko možné, len nie moderný. Zo spolupráce tak nakoniec zišlo a Škoda stavila na vlastný vývoj.

Prišlo teda politické rozhodnutie, ktoré schválilo vyčlenenie nemalých finančných prostriedkov na nákladný vývoj nového vozidla. Dôvod však bol čisto ekonomický - išlo o prostú investíciu. Československá vláda si totiž nemohla dovoliť nechať automobilku chradnúť, keďže jej vývoz prinášal do rozpočtu významnú časť devíz, bez ktorých sa štát nedokázal zaobísť.