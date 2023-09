Len o máloktorom vozidle by sa dalo povedať, že vás bude sprevádzať od narodenia po koniec života. Napriek tomu, jedno také nájdeme aj u nás –Škodu 1203. Pred revolúciou boli tieto vozidlá často využívané ako sanitky a pohrebné vozidlá. Uplatnenie však našli aj v širokom spektre vtedajšieho československého biznisu vďaka mnohým variáciám – od bežnej dodávky, cez rodinné auto (v dnešnej dobe by sme mohli povedať MPV) až po valník. Jazdili na nej dokonca aj chlapci z V. B.

V roku 1956 vznikla v Československu potreba dodávkového vozidla trambusového typu, ktorý by mal reagovať na vznik vozidiel ako VW Transporter, či Citroën HY. Požiadavkou bola maximálna unifikácia, aby základ slúžil nielen ako dodávka, ale aj ako sanitka, mikrobus či valník. Inžinieri sa do projektu pustili s veľkou vervou, a tak už koncom toho istého roka bol predstavený koncept 8-miestneho mikrobusu.

Škoda 1203 - prvý prototyp s označením 979/I Zdroj: Škoda

Ten bol postavený na základoch Škody 1201, dostal kódové označenie projekt 979 a poháňal ho štvorvalec s objemom 1,2 litra a výkonom 36 koní. Motor sa nachádzal uprostred medzi sedadlami pred prednou nápravou, vďaka čomu bola dodávka extrémne preťažená na predok. O pol roka neksôr prišla druhá iterácia konceptu, ktorý vyriešiel niektoré z problémov predchodcu. V roku 1957 nasledovali ešte ďalšie 2 iterácie, ktoré sa od seba líšili len v detailoch. Piaty prototyp z roku 1958 ukázal, že 36-koňový motor je na automobil tejto kategórie slabý, a tak inžinieri namiesto neho namontovali väčší s objemom 1,5 litra a výkonom 52 koní.

V roku 1958 ale zasiahla vyššia (rozumej komunistická) moc, a tak bol projekt uložený na odpočinok. Dôvodov bolo niekoľko, no ten najvýznamnejší bola neschopnosť plánovaného hospodárstva zabezpečiť dodávateľov pre úplne nový automobil a na tú dobu extrémne prostriedky, ktoré boli vynaložené na vývoj Škody 1000 MB. Samotný vývoj stál vyše 24 miliónov Kčs a náklady na stavbu továrne a technológií ďalších 244 miliónov. Potreba priestrannejšieho automobilu ale stále pretrvávala, a tak dostali inžinieri príkaz pokračovať vo vývoji Škody 1201, z ktorej sa nakoniec stal úspešný model 1202.

Prototyp z roku 1957 Zdroj: Škoda

Mesiac po zastavení projektu 979 sa však zjazd KSČ uzniesol o pokračovaní vo vývoji, na čo vyčlenil prostriedky vo výške 8,25 milióna Kčs. Projekt dostal označenie 997 a upravili sa aj technické parametre - okrem nosnosti sa to týkalo aj pohonnej jednotky. Po novom sa tak rátalo s motorom s objemom 1,2 litra s výkonom 47 koní, ktorý bol vo veľkej miere skonštruovaný nanovo. Nasledovalo desaťročie vývoja, počas ktorého sa testovali mnohé koncepty, okrem iného aj terénna alternatíva s pohonom všetkých kolies.

Výroba sa tak po úspešných testoch odštartovala v roku 1968. Úžitkové vozidlo so samonosnou karosériou bez kapoty malo motor umiestnený pod prednými sedadlami, ktorý pomocou 4-stupňovej prevodovky prenášal výkon na zadné kolesá. Motor mal 4 valce a objem 1221 ccm, nesôr zväčšený na1433 centimetrov kubických. Výkon dosahoval 47 – 51 koní.

Škoda 1203 ako sanitka Zdroj: archív

Tisíc dvesto trojka bola vyrábaná v českom Vrchlabí od roku 1968 do 1973, kedy bola výroba presunutá do Trnavy. 1203-ka si však so sebou niesla celý batoh plný problémov. Nedostatok výkonu spôsoboval obrovské ťažkosti plne naloženej sanitke najmä pri jazde do kopca. Motor bol nielen slabý, ale často sa prehrieval. Problémom bolo aj radenie a podpriemerné jazdné vlastnosti.

Zriedkavá nebola ani korózia, najmä na zadných výklopných dverách a výnimočné neboli ani prípady zhorenej elektroinštalácie. Problémom bola aj predná náprava, či praskajúce poloosi zadnej nápravy. V kabíne sa vďaka nadmernému hluku takmer nebolo možné dohovoriť.

Napriek týmto nedostatkom sa 1203-ka vyrábala až do roku 1989 a stala sa tak najpoužívanejším úžitkovým automobilom v Československu. Koniec koncov, jedno sa jej uprieť nedá - po revolúcii sa zaslúžila o rozvoj súkromného podnikania. A práve vďaka tomu si vyslúžila čestné miesto v československej histórii.