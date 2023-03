Renault predstavil už v poradí šiestu generáciu modelu Espace. Ten sa v čase vyvíjal, no práve posledné dve generácie sa odchýlili od pôvodného konceptu v prospech tlaku doby. Aká bola cesta prakticky prvého masového MPV?

Espace znamená po francúzsky "priestor". Ťažko sa hľadá slovo, ktoré by lepšie vystihovalo pôvodnú myšlienku, ktorá stála za jedným z prvých MPV na svete. Obrovský komerčný úspech prvých generácií vystriedali klesajúce predaje: kategória priestranných áut totiž musela ustúpiť štýlovejším a často aj menej praktickým SUV-čkam. Dobe podľahol aj Renault, keď model Espace transformoval do novej kategórie. S piatou generáciou len jemne, so šiestou úplne. Poďme sa ale pozrieť na začiatok.

Zrod už v 70-tych rokoch

Prvotná myšlienka veľkopriestorového vozidla vznikla už v 70-tych rokoch minulého storočia z pera britského dizajnéra Fergusa Pollocka, ktorý v tom čase pracoval pre britskú pobočku americkej automobilky Chrysler. Dizajn následne pretavila na realitu dnes automobilka Matra, pričom prvý Espace mal byť pôvodne marketovaný pod značkou Talbot. Obe tieto dnes už neexistujúce automobilky boli totiž vlastnené koncernom Chrysler.

Nové MPV malo nahradiť model Matra Rancho (mimochodom často uvádzané ako jedno z najhorších áut vôbec). Prvé prototypy (na fotografii nižšie) zdieľali viaceré diely s modelmi Simca. V roku 1978 získal koncern PSA Peugeot Citroën pod krídla britské dizajnérske stredisko Chrysler a Simcu. Tu spravilo vedenie koncernu pravdepodobne jednu z najväčších strategických chýb: projekt Espace dostal stopku, keďže bol považovaný za príliš riskantný s nízkym potenciálom. Koncern namiesto toho vložil peniaze na obnovu automobilky Talbot.

Matra P18 prototyp Zdroj: By Thesupermat - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=34871739

Matra, ktorá stála za projektom MPV, tak ponúkla koncept konkurenčnému Renaultu. Za samotným pomenovaním Espace stojí Renault, ktorý si projekt rýchlo osvojil. Jedným z konštrukčných problémov bolo uloženie motora: Renault v tom čase montoval motory pozdĺžne, no koncept rátal s priečnym uložením. Nakoniec zvíťazilo pozdĺžne uloženie, vďaka čomu mohli vzniknúť aj verzie s pohonom všetkých kolies. V prvej generácii ho poháňali výhradne štvorvalce: 2 benzínové a 1 turbodiesel.