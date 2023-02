Niektoré vozidlá znamenajú pre značku prielom v histórii. To je nepochybne prípad modelu Patrol, prvého vozidla Nissan vyrábaného v Európe.

Začiatok 50-tych rokov minulého storočia znamenal pre ázijskú firmu jeden z mnohých míľnikov. V roku 1951 bol totiž predstavený prvý Patrol (séria 4W60), čo bol v podstate Jeep Willys MB vyrábaný licenčne s lokálnymi komponentmi. Aj keď bol Jeepu veľmi podobný, poháňal ho 3,7-litrový šesťvalcový motor s výkonom 55 kW (75 k), čo znamenalo, že dostal do vienka o dva valce viac ako v prípade Willysu, takže dokázal uniesť toho viac.

Patrol 4W60 bol 3,65 m dlhý, 1,74 m široký a vážil 1,5 tony. Je ponúkaný v dvoch otvorených alebo uzavretých karosériách. Výkon na vozovku prenáša štvorstupňová prevodovka. Nissan postupne začal objavovať trhy v Rusku a Južnej Amerike, pričom v priebehu rokov sa objavili na vozidle mnohé zlepšenia, niektoré verzie mohli dosiahnuť až 147 koní. V roku 1961 sa rad 60 stal čoraz vážnejším konkurentom Land Cruiseru, Land Roveru a Jeepu.

Nissan Patrol 4W60. Zdroj: Nissan

Revolúcia v pravom zmysle slova ale nastala až v roku 1980. Práve od tretej generácie – verzie 160 – prichádza Patrol do Európy. V tej dobe boli zavedené dovozné kvóty pre vozidlá z Japonska, ale výrobcovi sa podarilo obísť tento problém. Ešte v roku 1979 Nissan Motors prevzala 34 % podiel v spoločnosti Motor Ibérica a Nissan začal vyrábať v Španielsku pod záštitou Ebro. Model 160 je v krátkej verzii najskôr vybavený 3,3 l s výkonom 70 kW (95 k). V roku 1984 dostal Patrol motor Perkins 50 kW (67 k) a 5-stupňovú prevodovku. Turbo navyše umožňuje priniesť väčšiu flexibilitu stroju, ktorého radosť z jazdy sa zlepšuje.

Nový Patrol, ktorý sa vyznačuje hranatým štýlom, získava trochu zaoblenia zjemnením ostrých uhlov. Vpredu hranatá optika nahrádza okrúhle svetlá. Vrchol luxusu? Patrol dostal od roku 1986 štandardne posilňovač riadenia a tiež autorádio. V roku 1988 Nissan ponúkol derivát 160-ky, Patrol GR, ktorý reagoval na rastúci úspech modelov Toyota Land Cruiser Station Wagon a Range Rover. Pre väčšie pohodlie dostáva namiesto lopatiek pružiny. Širšia, pohodlnejšia a modernejšia karoséria s prepracovaným interiérom tiež ťaží z uzávierky zadného diferenciálu (pôvodne ako voliteľná výbava) a 2,8-litrového preplňovaného motora s výkonom 85 kW (115 k); motor, ktorému bohužiaľ chýba krútiaci moment... Našťastie aj táto verzia Y60 bola vybavená motorom s objemom 4,2-litra dostupným v 3 verziách: atmosférický diesel (TD42), preplňovaný diesel (TD42T) alebo benzínový (TB42), ktorý má výraznejší krútiaci moment.

Nissan Patrol 160 (2. gen) Zdroj: Nissan

Na hĺbkový vývoj sme si však museli počkať do roku 1998. Po verzii Y61 bol Patrol GR vybavený iba 6-valcom TD6 s objemom 2,8 litra, ktorý vďaka prítomnosti medzichladiča vyvinul výkon 96 kW (130 k). Je k dispozícii aj s motormi TD42 s výkonom 90 kW (123 k) a TD42T s výkonom 116 kW (158 k) alebo v benzínovej verzii so 4,5-litrovým motorom TB45 s 145 kW (197 k) a následne aj s agregátom TB48 o objeme 4,8-litra s výkonom 206 kW (280 k). Bude treba počkať do roku 2001, aby Nissan prešiel na 4-valec s priamym vstrekovaním (ZD30) ktorý vyvinie 158 koní.

V roku 1983 Nissan začal vyrábať Patrol v Európe vo svojom závode Zona Franca v Barcelone, prvom závode spoločnosti na kontinente. Počas nasledujúcich 18 rokov až do roku 2001 zišlo z výrobnej linky 196 000 kusov tohto symbolického vozidla. Patrol otvoril cestu k výrobe ďalších SUV a pickupov v závode Zona Franca, ktorá pokračovala v roku 1993 Nissanom Terrano II. Závod v Barcelone vyrobil do mája 2005 - 375 000 kusov tohto modelu, takže otvoril cestu aj takým modelom ako Pathfinder a prvej verzii pickupu Navara.

Nissan Patrol. Zdroj: FavCars

„Nissan Patrol je skutočným zdrojom hrdosti pre závod v Barcelone,“ povedal Genís Alonso, viceprezident Nissan Motor Ibérica. „Cesta, ktorú sme začali s týmto vlajkovým modelom našej spoločnosti, pokračuje aj dnes v našich pick-upoch, ktoré spájajú dedičstvo výroby vozidiel 4X4 s najlepšou špičkovou technológiou.“

V polovici 90. rokov ale začalo tvrdé a spoľahlivé jadro 4x4 upadať, križovanie už nebolo v móde a 4x4 sa mení z nutnosti. Už žiadne dlhé odpruženie, ľudia berú svoje štvorkolky na diaľnicu... Na frankfurtskom autosalóne v roku 1997 nová generácia Patrolu (Y61) definitívne pochovala Patrol GR ako aj pôvodný Patrol Baroud. Na technickej úrovni sa toho v priebehu ďalších rokov moc nevyvíjalo, v roku 2002 a potom v roku 2005 prišli mierne zmeny. Koncom roka 2007 prešiel motor na vstrekovanie common rail, aby splnil normu Euro 4, pričom výkonovo výkon zostáva na hodnote 118 kW (160 k), no krútiaci moment stúpne na 380 Nm. V roku 2009 je to koniec európskeho dobrodružstva. Prichádza Y 62, pre Ameriku a krajiny Perzského zálivu... S dĺžkou 5,14 m a hmotnosťou 2,8 tony je poháňaný 5,6 l V8 a výkonom 294 kW (400 k).

