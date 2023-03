Mitsubishi 3000GT, na niektorých trhoch známe aj ako GTO, bolo modelom novej éry. V modelovom portfóliu automobilky malo zastúpiť starnúci model Starion, ktorý svojimi hranatými tvarmi perfektne zapadal do doby, v ktorej sa vyrábal: roky 1982 až 1989. Samotný Starion bol vo verzii s pohonom všetkých kolies účastníkom skupiny A svetového šampionátu rely, kde ale nedokázal držať krok s konkurenciou.

Zlatá éra Japonska

80-te roky sa ale pre japonskú ekonomiku niesli v znamení obrovských úspechov, a tak si automobilky ako Mitsubishi mohli dovoliť popustiť uzdu a vyvinúť autá, ktoré nielen dokážu držať krok s európskou a americkou konkurenciou, ale dokážu ich technológiami predbehnúť o niekoľko rokov. Okrem toho sa v krajine začala výrazne rozvíjať výroba a vývoj elektroniky, čo koniec koncov posúvalo dopredu aj automobilový priemysel.

Okrem toho sa od bežných automobiliek oddeľovali ich luxusné divízie, a tak vznikli luxusné značky Eunos (Mazda), Infiniti (Nissan) a Lexus (Toyota). Na druhej strane, na trh sa dostali aj prvé japonské superšporty v podobe Hondy NSX či Nissanu Skyline GT-R. Na poli svetových šampionátov rely si zasa robili meno Subaru, Mazda a Mitsubishi vďaka pohonu všetkých kolies a skvelým turbomotorom.

Bezkonkurenčné vychytávky

Jedným z charakteristických znakov japonských športových áut tej doby bola technologická vyspelosť. Na túto strunu sa rozhodlo hrať aj Mitsubishi pri vývoji modelu 3000GT. Dokonca aj v porovnaní s vtedy pomerne high-tech Nissanom R32 GT-R bolo Mitsubishi 3000GT omnoho pokrokovejšie s priečne uloženým motorom V6 s dvojitým turbodúchadlom, ABS systémom a inteligentným pohonom všetkých kolies.

Mitsubishi 3000GT Zdroj: Mitsubishi

To však zďaleka nebolo všetko - koniec koncov, to isté mala v podstate aj iná domáca konkurencia. Mitsubishi 3000GT ale zašlo o krok ďalej s adaptívnymi tlmičmi, riadením všetkých kolies a aktívnou aerodynamikou, vďaka ktorej bolo možné zmeniť uhol zadného krídla o 15 stupňov a znížiť predný splitter o úctyhodných 80 mm s cieľom zvýšiť prítlak. No a maličkým detailom, ktorý dodnes ostáva v srdci každého petrolheada, sú predné vyklápacie svetlomety... :)

Mitsubishi 3000GT vo všetkých verziách poháňal výhradne 3,0-litrový vidlicový šesťvalec s 24-ventilovou technikou a rozvodom DOHC s kódovým označením 6G72. Ten bol v základnej verzii naladený na 166 - 168 kW (225 - 228 koní) a 272 - 275 Nm v závislosti od trhu. Spojený bol s 5-stupňovou manuálnou prevodovkou alebo so 4-stupňovým automatom. V tejto verzii boli poháňané len predné kolesá.

Mimochodom, americká dvojička Dodge Stealth dostala v základnej verzii prehistorický 3-liter so zastaraným rozvodom SOHC a 12-ventilovou technikou, ktorý produkoval 122 kW (166 koní) a 251 Nm krútiaceho momentu.

Vrcholom, a jediným modelom, ktorý sa dostal aj do Európy, bola verzia VR-4 (respektíve R/T v prípade Dodge Stealth, či Twin Turbo v prípade GTO na domácom japonskom trhu). Na domácom a americkom trhu Mitsubishi použilo dvojicu turbodúchadiel TD04-09B, no v Európe sa predávalo 3000GT s dvojicou väčších turbodúchadiel TD04-13G. Dôvod bol prozaický - lepšie znášali dlhodobé zaťaženie a teplotný manažment, s čím sa rátalo na neobmedzených úsekoch nemeckej diaľnice. Nuž, Japonci mysleli na všetko.

Vrcholná verzia 3000GT prenášala výkon na všetky štyri kolesá výhradne prostredníctvom manuálnej prevodovky (ktorá mala od roku 1993 aj šiesty stupeň). Japonská verzia bola naladená na 206 kW (280 koní) podľa nepísanej džentlmenskej dohody tamojších automobiliek a 417 Nm krútiaceho momentu. Najvýkonnejší bol americký variant s výkonom 224 kW (304 koní) a európsky aj napriek väčším turbodúchadlám dosahoval výkon 210 kW (286 koní) a 407 Nm.

Nič nie je zadarmo

Bohužiaľ, všetka táto pokroková technológia so sebou priniesla aj dve obrovské nevýhody. Prvou bola pohotovostná hmotnosť 1 720 kg (a to v čase, kedy BMW M5 vážilo 1 670 kg). Fyzika sa oklamať nedá, a to ani premysleným zavesením kolies. Dobové recenzie označili jazdné vlastnosti Mitsubishi 3000GT za nezaujímavé: auto je síce rýchle a relatívne dobre ovládateľné, no vďaka obrovskej hmotnosti so sebou nieslo poriadnu dávku nedotáčavosti.

Mitsubishi 3000GT Zdroj: Mitsubishi

No a druhým problémom bola cena. Mitsubishi potrebovalo späť investície do vývoja technologických inovácií, a tak sa cena za vrcholový model Twin-Turbo dostala na 30-tisíc dolárov v počiatočných rokoch produkcie, pričom v priebehu modelových rokov sa vyšplhala až na vyše 40-tisíc. To bolo výrazne viac, ako porovnateľná konkurencia z Japonska, ktorá navyše so sebou prinášala lepšie jazdné vlastnosti a motoršportové úspechy. Mitsubishi 3000GT sa tak vo svojej dobe nedočkalo zaslúženej slávy, no dnes je pomerne vyhľadávaným japonským youngtimerom.

