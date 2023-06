Keď Mercedes v roku 1983 predstavil 190 E 2.3-16, medzi zákazníkmi luxusnej automobilky sa začala šíriť skepsa. Kompaktný baby Benz neskôr prišiel aj so spojlermi - čo sa k imidžu automobilky nehodilo už vôbec. No sláva BMW M3 prvej generácie bola obrovská, a tak museli aj v Štuttgarte začal apelovať na športovo orientovaných zákazníkov.

Mercedes-Benz 190 (W201) Zdroj: Mercedes-Benz

Predstavenie radu 190 (predchodcu triedy C) bolo pre Mercedes niečím úplne novým. Bolo to prvé „malé“ auto značky, a preto dostalo prezývku baby Benz. Uvedenie športového modelu so 16-ventilovou technikou priviedlo značku Mercedes na trh, kde sa musela osvedčiť ako nováčik. Preto Mercedes zorganizoval verejný pokus o rekord s cieľom dokázať, že to myslí vážne.

Nardo rekord

V skorých ranných hodinách 13. augusta 1983 pod prísnym dohľadom 102 športových komisárov FIA vyštartovali tri Mercedesy 190 E 2.3-16 na 50 000 km dlhú testovaciu jazdu vyžadujúca obrovskú výdrž zo strany áut, vodičov a zamestnancov testovacieho oddelenia. Podľa predpisov boli autá pre rekordné jazdy len mierne upravené v porovnaní s budúcimi sériovými autami.

Karoséria bola znížená o 15 milimetrov, predný nárazník bol predĺžený smerom nadol o 20 milimetrov, bol odstránený ventilátor a posilňovač riadenia bol nahradený mechanickým riadením. Autá sa tiež vyznačovali samonivelačným zavesením prednej nápravy, aby sa svetlá výška udržala na konštantnej úrovni. Prevodovka mala dlhší 5. prevodový pomer, aby dosahovala rýchlosť 250 km/h pri 6000 ot./min. Naopak, spiatočka bola odstránená.

Zdroj: Mercedes

Trať v talianskom Nardo bola dlhá presne 12,64026 kilometra a mierne klopené zákruty, čo umožňuje jazdu takmer bez bočných síl aj v rýchlosti nad 240 km/h. Podľa výpočtov inžinierov mali autá dosiahnuť cieľ 50 000 km ôsmy deň ráno za predpokladu, že nenastanú žiadne problémy. Zastávky v boxoch sa uskutočnili podľa plánu a 18 jazdcov (šesť v každom aute) nehlásilo žiadne problémy. Časy na kolo mali byť tri minúty a päť sekúnd na dosiahnutie cieľovej priemernej rýchlosti 240 km/h vrátane zastávok v boxoch.

Vzhľadom na nízku hodnotu aerodynamického odporu 0,30 sa očakávalo, že dosiahnu o niečo vyššie maximálne rýchlosti ako sériové verzie. Každé dve a pol hodiny prichádzali autá do boxov na doplnenie paliva a výmenu jazdca - zastávka trvala iba 20 sekúnd. Palivové nádrže mali objem 160 litrov namiesto štandardnej 70 litrovej nádrže. Spotreba paliva počas rekordnej jazdy bola mierne nad 20 l na 100 km. Silne namáhané zadné pneumatiky sa museli meniť každých 8 500 kilometrov a predné každých 17 000 kilometrov.

Mercedes-Benz 190E 2.5-16 EVO II. Zdroj: Mercedes-Benz

Počas týchto päťminútových prestávok na výmenu pneumatík bol vymenený aj olej a olejové filtre a skontrolovala sa vôľa ventilov. Celkovo bolo uskutočnených 243 zastávok. Svetlomety boli na ochranu pred znečistením a poškodením počas dňa prekryté plastovými krytmi. Maska chladiča bola vybavená rýchlovýmennou sieťkou proti hmyzu, aby sa predišlo upchatiu chladiča. Po 201 hodinách, 39 minútach a 43 sekundách prekonali dve autá hranicu 50 000 kilometrov s priemernou rýchlosťou 247 km/h.

Model 190 2,3-16 tak dosiahol hneď tri svetové rekordy a deväť medzinárodných rekordov vo svojej kategórii. Náhradné diely, ktoré boli k dispozícii v súlade s predpismi, neboli potrebné – autá jazdili perfektne a bezchybne aj napriek extrémnemu namáhaniu. Jediný problém malo tretie auto, ktoré bolo na 3 hodiny odstavené kvôli poškodenému rozdeľovaču – stačilo pritom vymeniť položku za pár centov.

Mercedes-Benz 190E 2.5-16 EVO II. Zdroj: Mercedes-Benz

Výkonná verzia najmenšieho Mercedesu debutovala na autosalóne vo Frankfurte v septembri 1983, po tom, čo jej reputáciu potvrdili rýchlostné rekordy. Boli to časy, kedy boli autá navrhnuté z vášne pre motoršport. Zaujímavosťou je, že Mercedes mal pôvodne schopnosti modelu prezentovat v šampionáte rally, no Audi s vtedy novým pohonom všetkých kolies mu prekazilo plány. Automobilka sa tak rozhodla zamerať na preteky cestných vozidiel - v Nemecku populárne DTM. Mercedes celkovo vyrobil 1 879 629 modelu 190E z toho 1,4 % bolo športových 16V modelov.

