Niekedy sa pri spomienkach na minulosť jednoducho musíme trochu pousmiať. Ako sa veci vyvíjalo. Vezmime si napríklad kategóriu SUV. Na konci 90. rokov sme ich my, Európania, brali s humorom ako výstrelok typického amerického megalomanstva. Rozmar dizajnérov. Nič viac. Dnes je situácia úplne iná.

Tu to všetko začalo...

V roku 1998 bol Lexus RX 300 jedným z avantgardistov tejto novej automobilovej módy a pred de facto založil triedu prémiových SUV. Hneď v prvom roku predaja sa elegantný Japonec stal prémiovým SUV číslo 1 na americkom trhu. Marketingoví stratégovia pre novinku vymysleli aj vlastnú kategóriu: LAV, teda Luxury Active Vehicle, alebo po našom „luxusné aktívne vozidlo“.

Lexus RX prvej generácie (XU10) 1998 - 2003 Zdroj: Lexus

So samonosnou karosériou namiesto ťažkého rámového podvozku má RX 300 výhody na poli hmotnosti a spotreby. Trojlitrový vidlicový šesťvalec s výkonom jemne cez 200 koní sa musel uspokojiť s prehistorickým štvorstupňovým automatom, no to mu koniec koncov len pridalo na pohodlnej bezstarostnej plavnej jazde.

Nič z exteriéru, interiéru alebo techniky prvej generácie modelu RX nepripomína drsných pracantov z éry offroadových SUV. Hneď od začiatku bolo všetko navrhnuté tak, aby poskytovalo maximálne pohodlie a komfort. Veľké pohodlné sedadlá (samozrejme elektricky nastaviteľné), honosná štandardná výbava, nastavenie podvozka, ktorý dobové recenzie popisujú ako „plávanie krajinou na obláčiku“.