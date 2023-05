V tomto príbehu sa vraciame do 90-tych rokov. Citroëne so svojim modelom C15 dominuje trhu už desaťročie - predáva sa výborne, jeho výroba je pomerne lacná, no niekto tam hore si povedal, že už treba hľadať náhradu. A toto je veľmi ťažká úloha, ktorá padne na plecia Berlinga. Našťastie pre značku nielenže úspešne nahradí C15, ale aj vymyslí nový segment vozidiel.

Citroën C15 Zdroj: Citroën

Začíname rokom 1994

V roku 1994, pri príležitosti 10. výročia Citroënu C15, značka spustila prieskum spokojnosti. z neho vyšli jasné štatistiky - 97 % zákazníkov modelu je spokojných. Z obchodného hľadiska je teda C15 stále úspešným produktom. Napriek niektorým úpravám a zmenám sa stále predáva rovnako dobre. V kuloároch Citroënu sa dokonca začalo hovoriť, že C15 by mohol byť najziskovejším modelom značky. Citroën si však týmto tvrdením nebol tak istý...

Značka vedela, že skôr či neskôr bude musieť C15 opustiť výrobné portfólio. V priebehu svojho pôsobenia si C15 získala lojalitu klientely, ktorá naňho nedá dopustiť. Ak by ste sa vrátili späť v čase a hľadali, našli by ste ho v Španielsku, Portugalsku, Maroku, Poľsku aj Vietname. Málo kazový a dostupný automobil však nakoniec "potopil" príchod čoraz prísnejších noriem z hľadiska bezpečnosti aj znečistenia.

Citroën Berlingo. Zdroj: Citroën UK

Nový koncept

Citroën musel naozaj tvrdo pracovať na tom, aby našiel novú C15 na najbližších 20 rokov. Berlingo pritom už čo-to čerpalo z orgánovej banky PSA. Mechanický základ poskytol model ZX, ktorého podvozok predĺžili o 15 centimetrov. Má nezávislé zavesenie kolies na oboch nápravách a bonusom je moderné odpruženie. Pri výbere motorov sa značka spoľahla na známe dieselové agregáty, ktoré kupujúci majú v obľube.

Po konzultácii s Bertonem sa Citroën pri navrhovaní svojho Berlinga konečne prikláňa k vlastnému štýlu. Berlingo naozaj dostalo právo na svoj vlastný dizajn. Berlingo chce väčšie, s veľkoryso dimenzovanou kabínou a modularitou pre náklad, ale aj cestujúcich.

Zrodilo sa MPV!

Na autosalóne v roku 1996 sa konečne predstaví Berlingo. Objem nákladného priestoru je integrovaný do celkovej siluety, bez medzery medzi prednou časťou a priestorom dodávky. Rozruch však vyvolala práve päťmiestna verzia. Pokrstený Multispace, dokázal definitívne vymazať imidž montovaného úžitkového vozidla.

Citroën Berlingo. Zdroj: Citroën UK

Zrodilo sa MPV! Pri tejto príležitosti Citroën ponúka svoje vozidlo aj v niekoľkých koncepčných verziách. Berlingo Grand Large preberá princíp Multispace elegantnejším spôsobom, Berlingo Plage je elegantný pick-up na voľný čas a Berlingo Bulle je dodávkový sedan do zákrut. Odkaz je jasný, Berlingo dokáže úplne čokoľvek!

Nakoniec bude Berlingo úspešné s viac ako 1,2 miliónmi predaných exemplárov, a to iba prvej generácie. Aj keď sa to odvtedy podarilo dvom ďalším generáciám, prvé Berlingo sa stále vyrába v Argentíne. Čo sa týka C15, oznámenie o ukončení jeho výroby spôsobilo nárast jeho predaja ešte v poslednom roku o 40 %. To však Berlingu nezabránilo v tom, aby si urobilo meno. A dobré meno.

