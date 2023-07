Hovorí sa, že ak by ste dieťaťu dali nakresliť BMW, nakreslí vám niečo, čo bude pripomínať práve rad 5 generácie E34.

BMW radu 5 generácie E34 patrí medzi prelomové modely mníchovskej automobilky. Zaslúžilo si hneď niekoľko prvenstiev: ako prvá päťka prišla aj v karosérii kombi s prívlastkom Touring, po prvýkrát priniesla V8 motory a predávala sa po prvýkrát aj s pohonom všetkých kolies. Pridajte k tomu nestárnuci kultový dizajn a legendu máte hotovú.

BMW 540i E34 Zdroj: Auto BILD

Vývoj prebiehal už od júla 1981 do začiatku roku 1987, pričom pôvodný návrh dizajnu mal na svedomí Ercole Spada v roku 1982. BMW pod vedením hlavného dizajnéra Clausa Lutheho vychádzalo z veľkej časti z radu 7 generácie E32. Spada však BMW opustil v roku 1983, a tak bolo dokončenie dizajnu presunuté na amerického dizajnéra J Mays. Pri vývoji bola venovaná špeciálna pozornosť aerodynamike: základný sedan E34 mal koeficient odporu vzduchu 0,30, čo je úctyhodná hodnota vzhľadom na hranaté tvary karosérie.

Výroba sa začala v roku 1988 a trvala až do augusta 1995, kedy ho vystriedala ďalšia kultová generácia radu 5 s označením E39. Celkovo bolo vyrobených 1,3 milióna kusov, no naraziť dnes na kúsok v originálnom a navyše dobrom stave je náročná úloha. BMW radu 5 E34 sa totiž istého času stalo vyhľadávaným autom pre pouličných driftérov vďaka dobrej technike.

BMW M5 (E34) Cabrio prototyp (1989) Zdroj: BMW

Generácia E34 debutovala so šesťvalcami: základ ponuky v roku 1988 tvorila verzia 520i s 2,0-litrovým šesťvalcom M20B20 s výkonom 95 kW (129 koní), ktorý o rok neskôr vystriedal modernejší M50B20 s výkonom 110 kW (150 koní). Nad ním bola verzia 525i s výkonom 125 kW (170 koní) s motorom M20B25, ktorý o v roku 1991 vystriedal M50B25 s výkonom 141 kW (192 koní).

Krátko sa predávala aj verzia 530i so šesťvalcom M30B30 (138 kW/188 koní). Najsilnejší civilný šesťvalec mal označenie 535i s motorom M30B35 s výkonom 155 kW (211 koní). Z naftových motorov bola pri debute prítomná verzia 524td so šesťvalcom M21D24 s výkonom 85 kW (115 koní). Neskôr do ponuky pribudol aj štvorvalec M40B18 vo verzii 518i, ktorý s výkonom 83 kW (113 koní) tvoril absolútny základ ponuky. V roku 1991 BMW predstavilo aj kombík, ktorý prišiel po prvýkrát aj vo verzii M5.

No tie zaujímavé zmeny sa udiali v roku 1992, kedy BMW do ponuky pridalo verziu 540i a verzia 530i už namiesto šesťvalca ponúkala menšiu V8 s označením M60B30. Tá bola naladená na 160 kW (218 koní) a z 0 na 100 km/h zrýchlila za slušných 7,7 sekundy. Dnes vyhľadávaná verzia 540i mala moderný osemvalec M60B40 s výkonom 210 kW (286 koní), pričom šprint na stovku zvládla za 6,4 sekundy s manuálnou prevodovkou.

BMW M5 (E34) Cabrio prototyp (1989) Zdroj: BMW

Absolútnym vrcholom bola potom legendárna M5 verzia s novým šesťvalcom S38B36 s objemom 3,6 litra, ktorý bol naladený na 211 kW (287 koní). Ten v BMW v roku 1992 nahradili väčším 3,8-litrovým S38B38 s výkonom až 250 kW (340 koní). S38 je v podstate priamym nástupcom motora s označením M88, ktorý sa montoval do doteraz jediného superšportu z Mníchova - BMW M1.

BMW M5 generácie E34 je zároveň poslednou ručne vyrábanou M5 - karosérie postavené na základe verzie 535i posielala továreň z bavorského Dingolfingu do Garchingu, kde mala sídlo M divízia, ktorá sa postarala o zvyšok techniky. Okrem toho ide zároveň o poslednú M5, ktorá mala pre BMW typický atmosférický radový šesťvalec - nástupnícka E39 sa spoliehala na V8 a ďalšia generácia zasa na legendárnu atmosférickú V10.

Celkovo bolo vyrobených niečo vyše 12-tisíc kusov M5 E34. Z toho len 3,9-tisíc má silnejší 3,8-litrový šesťvalec a len 891 bolo vyrobených v karosérii kombi. Azda najvzácnejšou verziou je 20-kusová limitka "Elekta". Ide o M5 Touring s explozívnym 3,8-litrovým motorom spojeným so 6-stupňovým manuálom - v roku 2017 sa jeden krásny kúsok v zelenej farbe s hnedým interiérom predal za 120-tisíc dolárov.

Alpina B10 ako alternatíva prišla so štvorlitrovým osemvalcom s výkonom 315 koní a maximálkou 268 km/h, alebo so zdvihovým objemom 4,6 litra, výkonom 340 koní a maximálkou vyše 275 km/h Zdroj: AutoBild

Mimochodom, keď Gordon Murray prišiel s myšlienkou vytvoriť legendárny McLaren F1, obrátil sa pri vývoji pohonnej jednotky na BMW. Ako iste viete, do superšportu sa dostal BMW V12 s označením S70/2. No málokto vie, že ako testovacia mulica pre motor slúžilo práve BMW M5 Touring generácie E34. Mimochodom, do E34 montoval V12 aj úpravca Hartge v modeli H5 V12.

BMW sa dokonca pohrávalo s myšlienkou výroby M5 E34 vo verzii kabriolet - výroba bola dokonca takmer na spadnutie. Automobilka si zarezervovala miesto na premiéru na autosalóne v Ženeve, dokonca prišla s cenovkou 50-tisíc libier, no na poslednú chvíľu bol projekt zastavený. Marketingové oddelenie sa totiž obávalo, že ľudia by mali záujem o rad 5 kabriolet v civilnejších verziách, čo by parazitovalo na predajoch vtedajšieho radu 3 kabriolet generácie E30...

Mohlo by vás zaujímať