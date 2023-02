Dnes je Porsche obdivovanou a úspešnou automobilkou, no nebolo to vždy tak. Koncom 80. a začiatkom 90. rokov sa Porsche snažilo udržať nad vodou. Našťastie sa mu na začiatku nového milénia podarilo presadiť prelomovým SUV Cayenne. No v ťažkých časoch Porsche prežívalo vďaka partnerstvu a navrhovaní automobilov pre iné automobilky. Jednou z nich bolo aj Audi. A výsledkom bolo auto, ktoré v podstate zmenilo zameranie automobilky takmer výhradne na superšportové kombíky.

Audi RS2 Zdroj: Audi

V 80-tych rokoch spravilo Audi dieru do rely sveta fenomenálnym modelom Quattro. To však nestačilo na to, aby dokázalo konkurovať etablovaným automobilkám na trhu osobných automobilov. Audi si teda za cieľ určilo M divíziu mníchovského BMW. Na druhej strane bolo Porsche, ktoré investovalo obrovské množstvo prostriedkov do vývoja superšportu 959. A tak vznikla jedna z najlegendárnejších spoluprác v histórii automobilového sveta.

Navyše, Porsche už malo skúsenosti s pohonom všetkých kolies a prepĺňaním turbodúchadlami, ktoré automobilka nadobudla pri vývoji modelov 959 a 911 generácie 964. Porsche údajne malo jednu zásadu pri kolaborácii s inými automobilkami: výsledok spolupráce by nemal byť kupé. Porsche sa totiž obávalo, že takéto auto by príliš konkurovalo modelu 911. Namiesto toho, Porsche trvalo na tom, aby s Audi vytvorili superkombi.

V roku 1994 teda debutovalo Audi RS2, ktoré bolo postavené na báze modelu 80 Avant. Porsche však nepomáhalo len pri návrhu modelu. RS2 Avant schádzal z výrobnej haly hneď vedľa modelu 911. Niekoľko dielov z kultovej 911 dokonca skončilo v Audi RS2, ako napríklad kolesá, zrkadlá, svetlá a brzdy Brembo. Porsche tiež vyvinulo podvozok, ktorý bol oproti modelu 80 nižší, presnejší a tuhší.

Systém pohonu všetkých kolies Quattro malo na starosti Audi, rovnako ako 6-stupňový manuál. 2,2-litrový preplňovaný päťvalec bol tiež pôvodom od Audi, no nevyhol sa úpravám technikov z Porsche. Medzi vylepšenia patrí napríklad väčšie turbo, chladič, medzichladič a upravené vstrekovače paliva. Motor má tiež nový vačkový hriadeľ, riadiacu jednotku, výfukový systém a dokonca aj iné katalyzátory.

Výsledkom bol výkon úctyhodných 232 kW (315 koní) pri 6 500 otáčkach za minútu a krútiaci moment 410 Nm pri 3 000 otáčkach za minútu. Na dnešné pomery to neznie veľa, no v tej dobe výkonom predbehlo aj Audi A8 so 4,2-litrovým atmosférickým osemvalcom. Z 0 na 100 km/h zrýchlil superkombík za 4,8 sekundy - pre porovnanie, vtedajší superšport Lamborghini Diablo vyšprintovalo na stovku za 4,5 sekundy.

RS2 ale vynikala aj v ovládateľnosti vďaka podvozku s podpisom Porsche. Pocitu za volantom dopomáhali aj športové sedadlá Recaro. A to všetko ste mali v praktickom balení, ktoré bez akýchkoľvek odviezlo celú rodinu na 10-dňovú dovolenku vrátane batožiny. Model RS2 sa vyrábal od marca 1994 do júla 1995 a celkovo svetlo sveta uzrelo 2 891 kusov, pričom pôvodne bolo plánovaných len 2 200 kusov. Dnes vás kúsok v perfektnom stave vyjde aj na viac ako 100-tisíc eur.

