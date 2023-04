Fabia Monte Carlo a Fabia RS Rally2, majú medzi sebou jeden podstatný rozdiel, ktorý by ste zistili v momente, kedy by ste si ich chceli kúpiť. Súťažné prevedenie si môžete zaobstarať za viac ako desaťnásobok ceny jeho sériového súrodenca a je tým najdrahším, čo česká automobilka ponúka. To čo je medzi autami očividne veľmi podobné, je dizajn.

Fabia Monte Carlo verzus Fabia RS Rally2 Zdroj: Škoda

Pravidlá vyžadujú, aby bola karoséria pretekárskeho auta zhodná s tou sériovou. Možné je iba rozšírenie auta za pomoci blatníkov a nárazníkov, pracovať so spojlermi a v podlahe sa môže nachádzať tunel pre pohon 4x4. Pretekárska verzia profituje z tuhej karosérie sériovej Fabie. Pre obe autá to znamená, že sú špičkou v bezpečnosti. Viac obrázkov nájdete v galérii.

Podoba medzi exteriérmi vozidiel je znateľná, vnútri je už všetko trochu inak. V prípade interiéru pretekárskeho auta hrá hlavnú úlohu bezpečnostný rám chrániaci posádku, alebo pretekárske sedadlá so šesťbodovými bezpečnostnými pásmi. Sériová Fabia sa snaží cestujúcim poskytnúť komfort, pri súťažnej sa všetko podriaďuje výkonu a nízkej hmotnosti.

Odlišnosti sa nájdu aj pod kapotou, aj keď motor pretekárskeho auta musí vychádzať do sériového agregátu. Predná a zadná náprava súťažného vozu musí byť typu McPherson. Sériové prevedenie má takúto nápravu iba vpredu. Z vlastného vývoja Škoda Motorsport pochádza aj prevodovka, ktorá špeciálu dovoľuje maximálnu rýchlosť okolo 200 km/h, Monte Carlo môže ísť rýchlejšie, 222 km/h.

