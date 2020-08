Hodnota veľkých svetových firiem sa často vyjadruje v tzv. trhovej kapitalizácii. Ak sa touto optikou pozriete na top automobilky, zistíte, že Toyotu či Volkswagen zatienil nový dravý hráč. Čo to hovorí o svete automobilov?

Čo je to trhová kapitalizácia?

Trhová kapitalizácia je často Hodnota verejne obchodovaných akciových spoločností, medzi ktoré sa radia aj najväčšie svetové automobilky, sa vypočítava veľmi zrozumiteľným spôsobom. Ako uvádza agentúra XTB, “výpočet trhovej hodnoty je jednoduchý a vychádza z nasledujúceho vzorca: Trhová kapitalizácia = Aktuálna cena akcie x počet akcií”.

Je dôležité uvedomiť si, že trhová kapitalizácia na úrovni 100 miliárd eur automaticky neznamená, že ak by bola daná firma na predaj, reálne by sa za túto sumu aj predala. Táto suma by bola pravdepodobne nižšia ako trhová kapitalizácia, tú totiž ovplyvňujú aj trhové špekulácie a nálady investorov. Zdrojom dát o výške trhovej kapitalizácie je server Statista.com

