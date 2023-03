O spoločný projekt slovenskej firmy Lumaco, inovátora Ľubomíra Marjaka, Psychologického inštitútu na Bonnskej Univerzite v Bonne, Bonnského inštitútu pre právo a dopravnú psychológiu a Žilinskej univerzity v Žiline prejavila najnovšie veľký záujem delegácia z Talianska.



Už v septembri tohto roka chcú spustiť obdobné testovanie ako na Slovensku aj v Taliansku, konkrétne v regióne Marky v provincii Ancona. „Predovšetkým treba pogratulovať vašej spoločnosti, ktorá bola prvá, ktorá realizuje tento projekt. Prišli sme sem na Slovensko, aby sme sa učili a získali informácie a skúsenosti, aby sme vedeli implementovať tento projekt následne aj v Taliansku. Tento projekt dosiahne európskeho rozmeru, len vtedy, ak budeme všetci spolupracovať,“ uviedol na tlačovej konferencii Gianadrea Eroli, projektový manažér projektu predného brzdového svetla, ktorý bude prebiehať v Taliansku.

Dr. Bernhard Kirschbaum, prof. Wolgang Shubert, prof. Rainer Banse Zdroj: Projekt PREDNÉ BRZDOVÉ SVETLO

Ako dodal, Trenčiansky región a región Ancona sú si veľmi podobné, majú približne rovnakú populáciu a mnoho ďalších spoločných znakov. „V súčasnosti sme v Taliansku v štádiu budovania potrebných kontaktov či už so súkromnými spoločnosťami alebo so štátnymi či samosprávnymi entitami. Nám všetkým želám úspešnú spoluprácu,“ uzavrel svoj príhovor Gianadrea Eroli, projektový manažér projektu predného brzdového svetla, ktorý bude prebiehať v Taliansku.



„Chceme pomôcť tomu projektu, ktorý čo i len keď zachráni pár životov a majetku na európskych cestách, tak bude veľkým prínosom. Veľmi ma teší, že práve tento výskumný projekt, spoločne so Žilinskou univerzitou, firmou, ktorá vymyslela predné brzdové svetlo, Bonnským inštitútom a ďalšími, môžeme testovať aj na cestách trenčianskeho kraja,“ povedal pre novinárov predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška.



Župan zároveň dúfa, že aj na základe výsledkov testovania tohto projektu bude môcť Európska komisia aj Európsky parlament upraviť legislatívu a zaviazať výrobcov automobilov, aby sa zelené predné brzdové svetlo stalo súčasťou výbavy automobilov v Európe.



„Veľmi ma teší, že projekt sa rozširuje aj za hranice Slovenska, keďže sú tu kolegovia z Talianska, ktorí tiež budú tento projekt skúšať podobne, ako to robíme my v Trenčianskom kraji,“ podotkol Jaroslav Baška.

Ilustračné foto Zdroj: Projekt PREDNÉ BRZDOVÉ SVETLO

„Sme veľmi radi, že môžeme byť súčasťou tohto veľmi inovatívneho projektu predného brzdového svetla, ktoré sa realizuje v Slovenskej republike. Teraz nás čaká vyhodnocovanie výsledkov, akým spôsobom môže prispieť tento produkt k bezpečnosti na cestách,“ povedal prof. Rainer Banse z Psychologického inštitútu Bonnskej univerzity.



Ako priblížil, na počiatku začali s laboratórnym výskumom, neskôr pokračovali priamo v teréne v Nemecku na letisku Tegel. Výsledky tohto prieskumu, podľa profesora Banseho preukázali, že predné brzdové svetlo môže skutočne zlepšiť bezpečnosť na cestách.



Na projekte aktívne spolupracuje aj Žilinská univerzita. "V spolupráci s Psychologickým inštitútom Bonnskej univerzity v nemeckom Bonne sme vykonali dopravno-sociologický prieskum. Viac ako 90 percent vodičov vedelo, čo to predné brzdové svetlo je a viac ako tri štvrtiny vodičov malo pozitívny názor na predné brzdové svetlo a boli by radi, keby sa v budúcnosti prijalo do legislatívy," uviedol Kristián Čulík z Katedry cestnej a mestskej dopravy Žilinskej univerzity.