Chris Harris, jeden zo súčasných moderátorov legendárneho Top Gearu, je jedným z najznámejších automobilových novinárov na svete. No ani to nebránilo Ferrari, aby ho pridalo na čiernu listinu.

Chris Harris je jedným z najuznávanejších a najznámejších automobilových novinárov súčasnosti. No napriek tomu sa dostal do sporu s talianskymi automobilkami, ktorý eskaloval až tak, že mal vlastne zákaz testovať ich autá. To všetko kvôli článku, ktorý Harris napísal o modeloch talianskej automobilky, a moci, ktorú malo Maranello nad novinármi.

Ferrari však nie je jedinou značkou, ktorá Harrisovi zakazala testovať svoje autá: nebude prekvapením, že druhá automobilka je Lamborghini. Je zrejmé, že títo výrobcovia superšportov nie sú fanúšikmi žiadnej formy kritiky. A to ani v prípade, že je opodstatnená.

Zmluva s diablom?

Spor sa datuje do roku 2011, kedy Harris napísal pre motoristický portál Jalopnik článok s titulom „How Ferrari spins“. V ňom tvrdil, že Ferrari optimalizuje testovacie autá určené pre novinárov s cieľom dosiahnuť výhradne pozitívne hodnotenie. Toto tvrdenie má podložené skúsenosťou z roku 2007 a modelom Ferrari 599 GTB, kedy si samotná automobilka požadovala vopred informáciu, na akej trati sa vozidlo bude testovať.

Ferrari následne auto upravilo a optimalizovalo pre danú trať. To Harrisa právom nahnevalo: „je to smutné, ale extáza z jazdy na novom Ferrari je takmer vždy vytesnená bolesťou pri rokovaní s automobilkou. Prečo to píšem? Pretože ma to vyviedlo z miery." Harris ďalej napísal, že „situácia sa vymkla spod kontroly do tej miery, že čoskoro bude zbytočné veriť čomukoľvek, čo si o Ferrari prečtítate, pretože jediný spôsob, ako vôbec získať model na test, je hrať presne podľa ich pravidiel.“

Ferrari 360 Challenge Stradale sa predstavilo v roku 2003, štyri roky po debute typu 360 Modena Zdroj: Auto BILD

Harris poznamenal, že novinárske Ferrari 360 Modena bolo dokonca až o dve sekundy rýchlejšie v šprinte na 100 míľ (160 km) za hodinu, ako auto určené pre bežného zákazníka. Pri testovaní modelu 430 Scuderia si novinár všimol, že automobilka obula omnoho lepivejšie pneumatiky. Tieto slová sa ale Harrisovi vrátili ako bumerang: Ferrari ho zapísalo do čiernej listiny a zakázala mu testovať akékoľvek svoje modely.

Pridalo sa aj Lamborghini

Iným článkom zasa rozhneval Lamborghini, ktoré naň reagovalo podobne, ako jeho najväčší konkurent. Harris tak mal na určitý čas zakázané testovať akékoľvek modely s býkom v logu. Aj tento článok bol v roku 2014 publikovaný pre Jalopnik a mal titul "Lamborghini sú perfektné autá pre ľudí, ktorí nevedia šoférovať".

Lamborghini Aventador S Zdroj: Lamborghini

Harris na začiatku spomínal na svoje pozitívne skúsenosti s modelmi ako Countach, Diablo či Murcielago. Potom sa však zameral na pocit z jazdy vo vtedy relatívne novom Aventadore. Ten bol podľa neho prvým autom od Lamborghini, ktorého agresívny vzhľad nekorešpondoval s nezaujímavým zážitkom z jazdy. „Jazda s Aventadorom na trati to potvrdila. Po troch kolách boli brzdy mŕtve." Podobne ako Ferrari, ani Lamborghini nebolo z negatívneho článku nadšené. Na istý čas mu tak automobilka zakázala testovať akékoľvek nové modely.

Problémy mali viacerí

Okolo roku 2013 vládli v automobilovom svete 3 mená superšportov novej éry (alebo skôr hyperšportov): Ferrari LaFerrari, McLaren P1 a Porsche 918 Spyder. Viacero novinárov tak túžilo priniesť vzájomné porovnanie všetkých troch modelov, čo ale samotné automobilky výslovne zakázali.

Ferrari sa nakoniec porovnaniu všetkých troch modelov privolilo, no malo jednu podmienku: aby boli všetky autá čerstvo privezené z továrne. McLaren si na druhej strane vyžadoval, aby test prebiehal na neutrálnom ihrisku, čím vylúčil testovaciu trať Top Gearu v Dunsfolde. Tieto na pohľad nesplniteľné vzájomné podmienky bolo možné prekonať tak, ak by novinári získali autá od samotných majiteľov. Ferrari sa však začalo vyhrážať tým, že každého majiteľovi LaFerrari zaradí na čiernu listinu a neumožní mu kúpiť žiadnu ďalšiu limitovanú edíciu.

Ako je to dnes?

Od týchto dvoch osudných článkov ubehlo už mnoho rokov, a tak má v súčasnej dobe Chris Harris opäť možnosť testovať autá oboch automobiliek. V rámci britskej šou Top Gear jazdil na rôznych súčasných modeloch, ako napríklad Ferrari SF90 Stradale či Lamborghini Huracan STO. Je teda jasné, že vzťahy s oboma výrobcami sú do istej miery napravené.

Kým bežné automobilky sú relatívne ochotné poskytovať svoje novinky novinárom na testy, v prípade exkluzívnych značiek to také jednoznačné nie je. Bežnou praxou je úzky okruh novinárov, ktorí sa navyše pri testovaní musia riadiť prísnym protokolom.

Americký automobilový novinár Jason Cammisa sa vo svojom podcaste nedávno venoval rovnakej problematike. Cammisa vysvetlil, prečo je ochrana imidžu značky pre Ferrari taká dôležitá, ale aj to, ako môže byť práca s nimi frustrujúca, pretože Ferrari si dáva veľký dôraz na to, aby z každej situácie vyšlo ako víťaz.

Mohlo by vás zaujímať