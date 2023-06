V roku 1994 sa Volkswagen chcel vrátiť do šampionátu majstrovstiev sveta v rely a stanovil si ambiciózny cieľ: vyhrať Monte Carlo. Schmidt Motorsport z blízkeho bavorského mesta Fürth postavil súťažné auto a cestné auto, ktoré bolo v tom čase potrebné na homologáciu. Tajný vývoj závodného Golfu z roku 1992 bol riadený interne v Schmidt Motorsport pod poradovým číslom 59, alebo skrátene „A59“. Plány sa ale nikdy nedočkali úspešnej realizácie: finančné ťažkosti Volkswagenu viedli k predčasnému ukončeniu projektu.

Pre projekt A59 bol vyvinutý úplne nový hliníkový motor so zdvihovým objemom dva litre, štyrmi ventilmi na valec a elektronickým vstrekovaním. Dovtedy osvedčená séria zážihových motorov EA827, ktorá sa montovala do civilného Golfu tretej generácie, by totiž nezvládol plánované tlaky turbodúchadla.

400 plánovaných koní

Volkswagen Golf A59 Zdroj: Volkswagen

Krotkejší motor jediného prototypu pripraveného na jazdu po cestných komunikáciách vďaka turbodúchadlu značky KKK a intercooleru dosahoval výkon 275 koní pri 6000 ot./min a maximálny krútiaci moment 367 Nm pri 3500 ot./min. Závodná verzia mala plánovaný výkon na úrovni 400 koní.

Samozrejmosťou je elektronicky riadený pohon všetkých kolies, ktorý v základnom režime prenášal až 75 percent výkonu na zadnú nápravu, no v prípade potreby to malo byť až 100 %. To všetko pri hmotnosti 1 373 kilogramov, vďaka čomu mal z 0 na 100 km/h zrýchliť približne za 5 sekúnd. Nízka hmotnosť bola dosiahnutá použitím uhlíkových vlákien a kevlaru a rovnako tak chudnutím v interiéri.

Len pre skúsených vodičov

Každý, kto si sadne za volant A59, by mal vedieť, čo robí. Pohon všetkých kolies síce je prítomný, rovnako ako tri počítačom riadené uzávierky diferenciálu, no vďaka spomínanej preferencii zadnej nápravy dokáže pohrýzť. Samozrejmosťou je potom aj spojenie so 6-stupňovou manuálnou prevodovkou. No sila jedovatého prepĺňaného štvorvalca je taká surová a náhla, že chyby neskúsených vodičov jednoducho neodpúšťa. Niet sa čomu čudovať, veď A59 bola postavená tak, aby čo najrýchlejšie zrýchľovala zo zákrut a keď bude treba, tak aj jazdila bokom.

Volkswagen Golf A59 Zdroj: Volkswagen

V tom čase testoval A59 na Nordschleife aj legendárny relly jazdec Walter Rörhl a podľa konštruktérov bol ohromený jeho prototypu. Bodykity v štýle A59 sú na tuningovej scéne vyhľadávané, no doteraz sa zatiaľ nikto neodvážil spraviť kompletnú repliku aj s technikou. Prototyp rally auta je vo Wolfsburgu. Volkswagen tvrdí, že existuje ešte jedna výstavná verzia, no už bez motora. Existuje tak len jeden jediný zachovaný a funkčný prototyp.

