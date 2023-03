Autá sú neoddeliteľnou súčasťou ľudskej dopravy už viac ako storočie a ich popularita s časom len rastie. V priebehu rokov pribudlo a odišlo veľa modelov áut, no niekoľkým vyvoleným sa podarilo obstáť v skúške času a v ponuke sú dodnes. Iné sa naopak nevyrábajú už desaťročia, no napriek tomu sa dostali do zoznamu 10 najpredávanejších áut všetkých čias.

Ford Model T: 16,5 milióna

Ford Model T Zdroj: Archív

Ford Model T, ktorý sa vyrábal v rokoch 1908 až 1927, znamenal pre automobilový priemysel zásadnú zmenu a priniesol dostupnú a spoľahlivú dopravu masám. S viac ako 16 miliónmi predaných kusov ovládol automobilový trh a nastavil nový štandard pre výrobu automobilov.

Jedným z dôvodov úspechu Modelu T bola jeho jednoduchosť a cenová dostupnosť. Bol navrhnutý tak, aby sa dal ľahko vyrobiť pomocou štandardizovaných dielov a techník montážnej linky. To umožnilo vyrábať autá vo veľkom, čím sa znížili výrobné náklady a v konečnom dôsledku sa automobil stal dostupnejším pre spotrebiteľov. Vďaka jednoduchosti bol navyše aj spoľahlivým autom s odolným motorom a podvozkom, ktorý vydržal rozbité cesty a drsné podmienky tej doby.