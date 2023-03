Pontiac bol dlhé roky jednou z popredných automobiliek v Spojených štátoch. A väčšinu svojho pôsobenia bol vo vlastníctve koncernu General Motors. Tretie tisícročie sa však nieslo v znamení finančných problémov a viacerých prešľapov, ktoré nedokázali zvrátiť ani mnohé snahy o reštrukturalizáciu. Pontiac bola značka s množstvom fanúšikov, ktorá si získala srdcia legendárnymi modelmi ako GTO a Trans Am.

Mnohí považovali likvidáciu automobilky za chybu. Viacero fanúšikov si totiž myslelo, že namiesto Pontiacu mal spolu s automobilkami Hummer a Saturn odísť aj Buick. A mnohí sa cez koniec automobilky nedostali dodnes, hoci sa za posledné roky prehnali médiami fascinácie, že Pontiac sa predsa len dočká oživenia. Existuje však niekoľko pádnych dôvodov, prečo Pontiac dnes neexistuje a je veľmi nepravdepodobné, že sa to v blízkom horizonte zmení.

Roky trápenia

Pontiac bol založený v roku 1926 a len o 5 rokov neskôr ho pod svoje krídla vzal koncern General Motors. Automobilka sa rýchlo stala sesterskou značkou Chevroletu. V rámci koncernu sa jej podarilo získať imidž športovej automobilky: dlhé roky totiž ponúkala výkonné vozidlá, ktoré v General Motors nemali konkurenciu. No s príchodom nového milénia sa Pontiac stal tieňom svojej minulosti.

Pontiac GTO Zdroj: Pontiac

V posledných rokoch svojej existencie sa značka stávala čoraz nerentabilnejšou. Prirodzene, Pontiac bol kandidátom číslo jeden na hod cez palubu. Samotný koncern GM sa potácal s finančnými problémami, ktoré vyvrcholili počas finančnej krízy v roku 2008 a 2009, kedy vyhlásil bankrot. Toto vyhlásenie otriaslo korporátnou Amerikou v základoch: General Motors bol považovaný za neohroziteľný základ tamojšieho automobilového priemyslu. Vtedajší prezident Obama volal po obetiach, ktoré bolo potrebné podstúpiť s cieľom zachrániť koncern ako taký.

Slabé predaje

Pontiacu v posledných rokoch nepomohlo ani to, že predával rebrandované Chevrolety, a to dokonca za nižšiu cenu. Z Pontiacu sa tak namiesto športovej automobilky stala nízkonákladová. No nielen to: predaj tých istých vozidiel za nižšiu cenu znamenal nižšie ziskové marže, čím sa Pontiac dostával do nezvrátiteľnej špirály. Prečo však rovnaký osud nepostihol aj Buick?

Pravdou je, že vedenie GM nikdy neuvažovalo o ukončení značky Buick. Automobilka údajne zarábala miliardu dolárov ročne, zatiaľ čo Pontiac rovnakú sumu ročne strácal. Ďalším kľúčovým faktorom však bol obrovský úspech Buicku v Číne. Spoločnosť v Číne úspešne preberá potenciálnych zákazníkov Mercedesu, ktorý je jedným z kľúčových trhov GM. Hoci sa Buick ešte stále predáva aj v Spojených štátoch, v súčasnosti predáva omnoho viac vozidiel v Číne. Obetovať Buick namiesto Pontiacu preto pre GM nikdy nebolo riešením.

Koniec s príchodom nového tisícročia

Pontiac Aztek Zdroj: Pontiac

Zánik značky bol oplakávaný fanúšikmi nielen v Spojených štátoch. Autá ako GTO a Firebird sa stali legendou, ktoré poznajú petrolheadi aj v našich končinách. Pontiac vyrábal autá, ktoré sa mohli vyrovnať s tým najlepším, čo ponúkal konkurenčný Ford, a navyše vyzerali minimálne rovnako dobre. No s príchodom nového tisícročia automobilka jednoducho nebola schopná odpovedať na požiadavky trhu. Vznikol tak nepopulárny Aztek, na ktorom sa šetrilo už od pohľadu z diaľky. Pontiac sa tak rýchlo zmenil z jednej z najdôležitejších automobiliek v Spojených štátoch na terč vtipov.

Automobilka tak bola odsúdená na zánik so začiatkom 21. storočia. Prispel k tomu aj manažment samotného koncernu, ktorý v podstate kanibalizoval svoje značky na rovnakých trhoch. Prečo by mal mať GM štyri alebo päť divízií, ktoré predávajú prakticky rovnaké autá? Otázkou však ostáva, čo si môžu ostatné koncerny vziať z tohto príbehu. Čaká podobný osud aj niektorú zo značiek koncernu Volkswagen, Toyotu alebo Stellantis?

Mohlo by vás zaujímať